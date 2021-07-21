Кто такой Сатоси Накамото — основатель биткоина

Сатоси Накамото — человек, который изменил мир анонимных платежей и расширил такое понятие, как криптовалюта. Именно благодаря ему теперь каждый может купить биткоин и расплачиваться онлайн относительно безопасно. Правда, до сих пор неизвестна его личность.

Реальный человек

Иногда считают, что Накамото — это Ник Сабо, который основал теперь уже забытую валюту bitGold и внёс большой вклад в развитие блокчейна. Правда, сам Ник от такого "признания" открещивается и вообще неохотно идёт на общение с журналистами.

Зато австралийский бизнесмен Крейг Райт сам публично заявил о том, что Сатоси — именно он. С закономерным результатом. Ему никто не поверил, и он быстро канул в забытье.

Это один человек или группа?

До сих пор неизвестен пол, возраст, национальность, настоящие имя и фамилия. В пользу версии о том, что за этим псевдонимом стоит целая группа, говорит возможный перевод имени Сатоси Накамото:

Сатоси (Сатоши) означает "трезвый ум", "мудрый";

Нака — "отношения" или "внутри";

Мото — "основа", "происхождение".

Но это только одна из версий. Так, согласно аккаунту P2PFoundation, Сатоси — мужчина 37 лет из Японии, который идеально владеет английским. Правда, остаётся непонятным, почему в переписках он использовал как американские, так и британские фразеологизмы.

Не человек, а организация

Среди конспирологических версий довольно популярными остаются теории о том, что Сатоси — это иностранное правительство или организация.

ЦРУ

Куда же без него. Основателю биткоина слишком хорошо удаётся оставаться анонимным. В пользу теории говорит следующее:

Никамото отошёл от дел ещё в 2011 году, но его счета активны;

ему принадлежит 1 млн биткоинов, примерно $7 млрд в зависимости от текущего курса;

чтобы контролировать такое огромное количество криптовалюты, нужны гигантские вычислительные и энергетические функции (у частного лица их просто не может быть).

Другая правительственная организация

Помимо ЦРУ чаще всего вспоминают АНБ. Только этим двум американским организациям доступны мощности для контроля такого большого куска блокчейна. Ещё интересен год основания биткоина — 2008, в разгар мирового экономического кризиса. Доверие к традиционным банкам упало до ноля, людям понравилась идея децентрализованных денег.

А что в итоге

Несмотря на то что Сатоси Никамото отошёл от дел ещё 10 лет назад, некоторые энтузиасты до сих пор надеются его деанонимизировать. Всё сказанное выше — только домыслы и теории. Вряд ли мы когда-то узнаем правду. Хотя зачем это нам, если мы и так можем свободно пользоваться биткоинами. Кстати, купить или обменять криптовалюту можно здесь: Paybis.