Илон Маск активно инвестирует в криптовалюты

Американский миллиардер Илон Маск заявил об инвестициях его космической компании SpaceX в самую распространенную в мире криптовалюту биткойн, передает ForkLog.

"Я владею биткойном, Tesla владеет биткойном, SpaceX владеет биткойном", — заявил он.

Can we start the bull run now? pic.twitter.com/RyRHfN32hv — Crypto Godfather (@CryptoGodfatha) July 21, 2021

По словам Маска, он также имеет в своем распоряжении такие криптовалюты, как Ethereum и Dogecoin.

Согласно данным сайта CoinGecko, на момент написания материала биткойн торговался на уровне $32 221.

По состоянию на 17:50 22 июля токен DOGE торгуется на отметке $0,19. Вторая по капитализации криптовалюта стоит $2 000.

Цена эфириума к этому времени оценивалась в $1 995,22

Вместе с Маском в мероприятии поучаствовали основатель Twitter Джек Дорси и глава управляющей активами компании ARK Invest Кэти Вуд.

Напомним, 23 марта 2021 года Tesla разрешила покупать электромобили за биткойны. Однако уже 12 мая в компании отказались от этой идеи, что обвалило стоимость биткойна. Позже Маск заявил, что Tesla сохранит свой портфель биткойнов, несмотря на резкое падение цены криптовалют.

Кроме того, 19 мая китайские регуляторы запретили финансовым учреждениям и платежным компаниям обслуживать транзакции с криптовалютой, что спровоцировало обвал рынка.

Как сообщалось, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) призвала американских бизнесменов не вкладывать деньги в биткойн-фьючерсы.