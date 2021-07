Илон Маск активно инвестирует в криптовалюты

Американский миллиардер Илон Маск заявил об инвестициях его космической компании SpaceX в самую распространенную в мире криптовалюту биткойн, передает ForkLog.

"Я владею биткойном, Tesla владеет биткойном, SpaceX владеет биткойном", — заявил он.

