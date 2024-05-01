Франция поможет Чернигову восстановить больницу и университет, пострадавшие от российской атаки 17 апреля

Чернигов получит от Франции по 200 тысяч евро на восстановление Черниговской ЦРБ и Национального университета "Черниговская политехника", пострадавших от обстрелов РФ.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

"А также электрогенераторы и помощь в восстановлении домов (окна, двери) – это пакет помощи от Франции, о котором сегодня во время встречи в ОГА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер", - добавил он.

Чаус отметил, что свою помощь в восстановлении жилищ предложили предприниматели из Объединения плотников Франции.

По его словам, во время этого визита впервые говорили не только о помощи, но и о возможных направлениях налаживания взаимовыгодных партнерских отношений между регионами/обществами/городами.

Ракетная атака на Чернигов 17 апреля

Напомним, утром 17 апреля 2024 года россияне ударили по густонаселенному центральному району Чернигова тремя ракетами "Искандер", в результате чего погибли 18 человек, еще 78 жителей города получили ранения.

В результате атаки было повреждено 16 зданий, включая Черниговскую ЦРБ и Национальный университет "Черниговская политехника".

Последствия ракетного удара по Чернигову. Фото: Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что этого не произошло бы, если бы партнеры не медлили с передачей Украине систем ПВО.

Помощь партнеров в восстановлении Украины

Многие страны мира активно приобщаются к восстановлению Украины, предоставляя средства и оборудование для скорейшего восстановления разрушенной гражданской и критической инфраструктуры.

Так, в марте Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Черниговская областная военная администрация и французское агентство Expertise France заключили Меморандум о сотрудничестве, направленном на восстановление Черниговской области.

Также сообщалось, что Украина совместно с Турцией создала рабочую группу по восстановлению инфраструктуры – основными приоритетными направлениями этого сотрудничества является восстановление дорожной инфраструктуры и строительство временных мостов и путепроводов на ключевых маршрутах; проекты по восстановлению и развитию инфраструктуры водного транспорта, а также – защита критической инфраструктуры и восстановление жилья.

В апреле стало известно, что герцогство Люксембург выделяет 50 миллионов евро на масштабные проекты по восстановлению общин Криворожского района.

Кроме того, Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF) Южной Кореи предоставит Украине льготные кредитные средства в эквиваленте 2,1 млрд долларов в течение следующих пяти лет, которые будут направлены на государственные проекты восстановления или проекты под государственные гарантии.

Также сообщалось, что Латвия передала Украине энергооборудование для восстановления поврежденных ТЭС. А Германия предложила отдать Украине оборудование со своих закрытых ТЭС.

Отметим, что для закупки и изготовления строительных материалов для восстановления Украине необходимо более 62,8 млрд долларов.