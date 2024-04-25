Италия подпишет соглашение с Украиной и ЮНЕСКО об восстановлении Одессы

Италия планирует подписать трехстороннее соглашение с Украиной и ЮНЕСКО о восстановлении Одессы и Спасо-Преображенского собора, сильно пострадавшего в результате российского ракетного удара в прошлом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Reuters.

"15 мая мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО здесь, в Риме, о реконструкции Одессы и ее собора", - отметил Таяни.

Он напомнил, что в феврале Италия и ЮНЕСКО уже подписали в Киеве соглашение о выделении 500 тысяч евро для восстановления крыши Спасо-Преображенского собора в Одессе.

"Как глава "Большой семерки" мы продолжаем работать ради справедливого мира", - заявил Таяни, добавив, что поддержка энергетической системы Украины также является приоритетом для Италии во время ее председательства в G7.

Италия поможет реконструировать собор в Одессе

Напомним, в октябре 2023 года Италия взяла патронат над восстановлением Одессы и начала активное сотрудничество с ЮНЕСКО по этому вопросу.

Ранее Италия уже сообщала, что поможет восстановить Спасо-Преображенский собор, который россияне разрушили во время ракетной атаки по Одессе 23 июля.

Как отметила Одесская областная государственная администрация, тогда российскими террористами за ночь в Одессе было повреждено 25 памятников архитектуры.

Что произошло с одесским собором

Напомним, что в ночь на 23 июля храм претерпел значительные разрушения из-за ракетной атаки со стороны России. Был полностью уничтожен алтарь и повреждена держательная конструкция здания. Начальник Одесской областной военной администрации заявлял, что речь идет о прямом попадании по собору российской ракеты.

Об этом же заявил и Зеленский, указав, что российская ракета попала в алтарь. Несмотря на разрушение и пожар в храме, была спасена Касперовская икона Божьей матери, которая в религиозных кругах считается оберегом Одессы.

Спасо-Преображенский кафедральный собор является величайшим православным храмом Одессы. Первый храм на этом месте был заложен еще в 1795 году и освящен в 1808 году. При коммунистической власти в 1936 году объект был взорван и снесен.

Копия предыдущего собора была построена в 1999–2011 годах на месте разрушенного. Храм входит в Украинскую православную церковь, которая, в свою очередь, имеет каноническое подчинение Русской православной церкви. Собор в июле 2010 года освящал российский патриарх Кирилл.