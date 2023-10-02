Италия возьмет на себя ответственность за послевоенное восстановление Одессы и области

2 октября вице-премьер-министр – министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни на встрече министров ЕС объявил о взятии патроната Италией над процессом восстановления Одессы и Одесской области.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таяни выразил активную позицию в восстановлении Украины и отметил, что итальянское агентство экспортного страхования готово предоставлять финансовые гарантии компаниям, которые будут работать в Украине.

Он также сообщил, что в Украине начало работу представительство Confindustria, которое будет способствовать поддержке и развитию итальянского бизнеса на украинском рынке.

Ранее Италия уже сообщала, что поможет восстановить Спасо-Преображенский собор, который россияне разрушили во время ракетной атаки по Одессе 23 июля.

Как отметила Одесская областная государственная администрация, российскими террористами в Одессе было повреждено 25 памятников архитектуры.

Кроме Одесской области ранее Николаевщина подписала меморандум с Данией об восстановлении. Предполагается, что в регионе будут активно работать не только над восстановлением жилья, но и промышленности. Местные власти отмечают, что таким образом в регионе будут увеличивать количество рабочих мест , а значит, эвакуируемые граждане будут возвращаться.

Заметим, страны-партнеры практикуют идею, когда они выбирают для себя один регион Украины, восстановлением которого они будут заниматься.