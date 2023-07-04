Италия заморозила активы российских олигархов на $2,5 миллиарда

Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2 миллиардов евро (2,5 миллиарда долларов) после вторжения РФ в Украину в прошлом году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на центральный банк страны.

Согласно сообщению, Италия арестовала банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили в рамках санкций Европейского Союза против Кремля и его сторонников.

В своем ежегодном отчете отдел по борьбе с отмыванием денег (UIF) Банка Италии заявил, что цифра в 2 миллиарда евро была обновлена на конец июня.

Директор UIF Энцо Серата добавил, что финансовые активы стоимостью около 330 миллионов евро связаны с 80 лицами.

Reuters пишет, что до начала войны в феврале 2022 года пляжи и порты Италии были популярной площадкой для богатых россиян, покупавших недвижимость в лучших местах, таких как озеро Комо, Сардиния, Тоскана и Лигурийское побережье.

Издание сообщает, что некоторые из олигархов, на которые распространяются санкции, подали судебные апелляции, в том числе российско-узбекский металлургический и телекоммуникационный магнат Алишер Усманов. В апреле итальянский суд передал в Суд ЕС решение о сохранении замораживания его активов на сумму более 80 миллионов евро.

В мае ряд членов Палаты представителей США во главе с демократом Адамом Шиффом и республиканцем Брайаном Фицпатриком призвали президента страны Джо Байдена передать Украине активы российского Центробанка, замороженные в связи с санкциями.

В то же время, эстонское правительство одобрило принципы использования замороженных в стране российских активов для поддержки Украины. Эстония стала первой европейской страной, разработавшей подобное правовое решение.

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