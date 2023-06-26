Deutsche Bank сообщил инвесторам о потере российских акций

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank сообщил, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям. Данная ситуация лишь подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются мировые инвесторы, пытаясь вернуть инвестиции, вложенные в компании РФ.

Об этом пишет Reuters.

Согласно сообщению, банк выявил дефицит акций, подтверждающих депозитарные расписки (DR), выпущенные банком до вторжения в Украину. Акции хранятся в России в другом банке-депозитарии.

DR – это сертификаты, выданные банком, представляющие акции иностранной компании, торгующиеся на местной фондовой бирже. Обмен DR на акции российской компании – первый шаг к попытке вернуть их деньги.

Deutsche объясняет дефицит решением Москвы разрешить инвесторам конвертировать часть DR в местные акции. Конвертация была проведена без "участия или контроля" немецкого банка, и Deutsche затруднился согласовать акции компании с депозитарными расписками.

Ссылаясь на два источника, которые консультируют инвесторов, Reuters пишет, что это первый крупный банк, официально уведомивший владельцев депозитарных расписок о том, что они могут не получить в собственность все акции, на которые они имеют право.

Издание отмечает, что Западные санкции и российские контрмеры привели к тому, что активы граждан и компаний с обеих сторон заблокированы. Кремль также взял под временный контроль активы, захватив российские дочерние компании двух европейских энергетических компаний в апреле, подчеркивая стратегию уменьшения иностранного влияния на компании, критикующие его экономические и политические интересы.

Источники сообщили, что значительное количество инвесторов, начиная от небольших хедж-фондов и заканчивая крупными глобальными менеджерами активов, по-прежнему имеют депозитарные расписки. Большинство инвесторов обнулили российские активы, но некоторые все еще питают надежду восстановить стоимость в будущем.

По словам источника, Deutsche Bank теперь позволяет инвесторам обменивать DR на акции в рамках своих планов по выходу из российского бизнеса. Банк также определил, что клиенты могут оказаться в лучшем положении, если они смогут конвертировать их по крайней мере частично.

В Deutsche отметили, что позже они попытаются вернуть больше акций их законным владельцам.

Ранее Reuters сообщал, что прибыль дочерней компании Deutsche Bank в России в 2022 году увеличилась почти в шесть раз.

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