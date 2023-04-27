Несмотря на успешное начало года, Deutsche Bank сократит 800 сотрудников

Несмотря на то, что прибыль крупнейшего банка Германии Deutsche Bank за первый квартал 2023 года выросла больше, чем ожидалось, финансовое учреждение решило сократить 800 сотрудников. Об этом сообщило международное агентство Reuters.

В первую очередь, увольнение коснется высших должностей, на которых не работают с клиентами, хотя сокращения будут направлены на персонал всего банка.

Увольнение - это одна из нескольких мер, направленных на сокращение расходов на дополнительные 500 миллионов евро в течение следующих нескольких лет. По состоянию на конец первого квартала 2023 г. штат Deutsche насчитывал 86 712 человек.

Как стало известно ранее, Deutsche Bank планирует сократить свой исполнительный совет с 10 до 9 членов и уволить сотрудников в некоторых отделениях, чтобы сэкономить средства.

Банк завершил свою фазу трансформации в конце 2022 года с улучшенным соотношением расходов и доходов, но по сравнению с другими европейскими банками Deutsche имеет худшие показатели.

Также Deutsche Bank после 20 лет работы окончательно закроет находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге центры программного обеспечения.

Отметим, весной 2022 года банк вывез из России в Берлин около 700 сотрудников своих IT-центров.

Тем 500 сотрудникам, которые оставались работать, предложат уволиться в течение полугода с выплатой выходного пособия.

В феврале 2022 года четверть всех IT-специалистов инвестиционного банка была сосредоточена в России.

Оставшихся в России отрезали от прямого доступа к любым ИТ-системам Deutsche Bank и занимались передачей знаний коллегам за пределами России.

В то же время прибыль дочерней компании Deutsche Bank в России в 2022 году увеличилась почти в шесть раз, достигнув 5,4 миллиарда рублей, или 66,42 миллиона долларов.

Несмотря на увеличение дохода, общие активы компании снизились на 36,3% до 81,6 млрд. руб.

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