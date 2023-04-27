Попри успішний початок року Deutsche Bank скоротить 800 співробітників

Попри те, що прибуток найбільшого банку Німеччини Deutsche Bank за перший квартал 2023 року зріс більше, ніж очікувалося, фінансова установа вирішила скоротити 800 співробітників. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

В першу чергу, звільнення торкнеться вищих посад, на яких не працюють з клієнтами, хоча скорочення будуть спрямовані на персонал усього банку.

Звільнення - це один з кількох заходів, спрямованих на скорочення витрат на додаткові 500 мільйонів євро протягом наступних кількох років. Станом на кінець першого кварталу 2023 року штат Deutsche налічував 86 712 осіб.

Як стало відомо раніше, Deutsche Bank планує скоротити свою виконавчу раду з 10 до 9 членів і звільнити співробітників у деяких відділеннях, щоб заощадити кошти.

Банк завершив свою фазу трансформації наприкінці 2022 року з покращеним співвідношенням витрат і доходів, але порівняно з іншими європейськими фінустановами Deutsche має гірші показники.

Також Deutsche Bank після 20 років роботи остаточно закриє центри програмного забезпечення, які знаходяться в Москві та Санкт-Петербурзі.

Зазначимо, навесні 2022 року банк вивіз із Росії до Берліна близько 700 співробітників своїх IT-центрів.

Тим 500 співробітникам, які залишалися працювати, запропонують звільнитися протягом пів року з виплатою вихідної допомоги.

В лютому 2022 року чверть усіх IT-спеціалістів інвестиційного банку були зосереджені в Росії.

Тих, хто залишився в Росії, відрізали від прямого доступу до будь-яких ІТ-систем Deutsche Bank і займалися передачею знань колегам за межами Росії.

Водночас прибуток дочірньої компанії Deutsche Bank у Росії у 2022 році збільшився майже в шість разів, сягнувши 5,4 мільярда рублів, або 66,42 мільйона доларів.

Попри збільшення доходу, загальні активи компанії знизилися на 36,3% до 81,6 млрд руб.

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