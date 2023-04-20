Дохід німецького банку Deutsche Bank за минулий рік в Росії зріс в 6 разів

Прибуток дочірньої компанії Deutsche Bank у Росії у 2022 році збільшився майже в шість разів. Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Як зазначили журналісти, згідно російських аудиторських документів, дохід дочірньої компанії Deutsche Bank в Росії в 2022 році сягнув 5,4 мільярда рублів, або 66,42 мільйона доларів.

Попри збільшення доходу, загальні активи компанії знизилися на 36,3% до 81,6 млрд руб.

Як стало відомо, Deutsche Bank для заощадження коштів планує скоротити свою виконавчу раду з 10 до 9 членів і звільнити співробітників у деяких відділеннях.

Найбільший банк Німеччини, який має оприлюднити результати за перший квартал 27 квітня, відмовився назвати приблизну кількість співробітників, яких планують звільнити.

У квітні журналісти з’ясували, що Deutsche Bank після 20 років роботи остаточно закриє центри програмного забезпечення, які знаходяться в Москві та Санкт-Петербурзі.

Навесні 2022 року банк вивіз із Росії до Берліна близько 700 співробітників своїх IT-центрів.

Тим 500 співробітникам, які залишалися працювати, запропонують звільнитися протягом пів року з виплатою вихідної допомоги.

В лютому 2022 року чверть усіх IT-спеціалістів інвестиційного банку були зосереджені в Росії.

Представники фінансової установи запропонували співробітникам з Росії переїхати на роботу до Німеччини. Майже половина (разом з сім’ями 2000 осіб) скористалися пропозицією.

Ті, хто залишився в Росії, були відрізані від прямого доступу до будь-яких ІТ-систем Deutsche Bank і займалися передачею знань колегам за межами Росії.