Доход немецкого банка Deutsche Bank за прошлый год в России вырос в 6 раз

Прибыль дочерней компании Deutsche Bank в России в 2022 году увеличилась почти в шесть раз. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Как отметили журналисты, согласно российским аудиторским документам, доход дочерней компании Deutsche Bank в России в 2022 году достиг 5,4 миллиарда рублей, или 66,42 миллиона долларов.

Несмотря на увеличение дохода, общие активы компании снизились на 36,3% до 81,6 млрд. руб.

Как стало известно, Deutsche Bank для сбережения средств планирует сократить свой исполнительный совет с 10 до 9 членов и уволить сотрудников в некоторых отделениях.

Крупнейший банк Германии, который должен обнародовать результаты за первый квартал 27 апреля, отказался назвать приблизительное количество сотрудников, которых планируют уволить.

В апреле журналисты выяснили, что Deutsche Bank после 20 лет работы окончательно закроет находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге центры программного обеспечения.

Весной 2022 года банк вывез из России в Берлин около 700 сотрудников своих IT-центров.

Тем 500 сотрудникам, которые оставались работать, предложат уволиться в течение полугода с выплатой выходного пособия.

В феврале 2022 года четверть всех IT-специалистов инвестиционного банка была сосредоточена в России.

Представители финансового учреждения предложили сотрудникам из России переехать на работу в Германию. Почти половина (вместе с семьями 2000 человек) воспользовались предложением.

Оставшиеся в России были отрезаны от прямого доступа к любым ИТ-системам Deutsche Bank и занимались передачей знаний коллегам за пределами России.