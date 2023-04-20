РФ установит новый налог для уходящих из страны иностранных компаний

Страна-агрессор Россия будет взимать единовременный сбор с иностранных компаний, которые готовятся уйти из страны. Это в дополнение к требованию, чтобы они продавали бизнес с скидкой 50% и получали разрешение правительства.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников издания, вводимый в РФ налог на "непредсказуемую прибыль" также будет применяться к тем, кто планирует выход с российского рынка. Кроме того, в качестве альтернативы сбор может учитываться в цене, согласованной в рамках продажи активов компании.

Как сообщили источники издания на условиях анонимности, исключений не будет ни для одной компании, ведь стране-агрессору нужны деньги для наполнения бюджета.

Как пишет издание, после массового выхода иностранных компаний из рынка РФ из-за вторжения в Украину в прошлом году, российское правительство хочет увеличить свои доходы из-за так называемого "добровольного взноса" в бюджет для предприятий из стран, которые он считает недружественными.

Выйти с рынка РФ планируют такие компании, как Volkswagen и банки UniCredit и Raiffeisen Bank International.

Поскольку деньги в бюджете быстро заканчиваются, а война продолжается уже второй год, Россия вынуждена принимать дополнительные меры. За исключением нефтяной, газовой и угольной промышленности, налог на непредвиденные расходы направлен на то, чтобы получить дополнительные 300 миллиардов рублей (3,7 млрд долларов) за счет взыскания 10% "сверхприбыли", полученной в 2021-2022 годах по сравнению с предыдущими двумя годами.

Хотя сбор вступит в силу только с 2024 года, у компаний есть возможность оплатить его в этом году с 50% скидкой. Налогообложению подлежат предприятия, прибыль которых превышает 1 млрд рублей.

По словам Дмитрия Полевого, экономиста "Локо-Инвест" в Москве, основное бремя нового налога ляжет на предприятия химической, металлургической и горнодобывающей отраслей, кроме угля, а также на банки.

Полевой подчеркнул, что если все компании, ответственные за уплату налога, решат заплатить досрочно со скидкой, Россия уже в текущем году получит 300 млрд рублей.

После новых экспортных ограничений, сокративших доходы Кремля от нефти и газа, дефицит бюджета по состоянию на 17 апреля достиг 4,77 трлн рублей, что уже почти на 40% больше годового целевого показателя дефицита. Согласно последним данным Минфина, расходы с начала года почти вдвое превышают прибыль.

Прогнозируется, что в этом году бюджет России будет иметь дефицит в размере 2% от внутреннего валового продукта. Если объем продаж активов иностранными компаниями приблизится к прошлогоднему показателю 15-20 млрд долларов, государство может дополнительно привлечь в 2023 году до 150 млрд рублей за счет обязательного взноса, подсчитал Bloomberg.

Отметим, один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники компания CNH Industrial 19 апреля объявила о выходе с российского рынка. Активы компании в РФ составляют 60 миллионов долларов США и вскоре будут проданы.

А немецкий Deutsche Bank после 20 лет работы окончательно закроет находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге центры программного обеспечения .

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