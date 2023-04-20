Компанія CNH Industrial оголосила про вихід з Росії

Один із найбільших у світі виробників сільгосптехніки - британська компанія CNH Industrial 19 квітня оголосила про вихід з російського ринку. Активи компанії в РФ складають 60 мільйонів доларів США і будуть незабаром продані.

У CNH Industrial повідомили, що ще в березні 2022 року заявляли про припинення поставок своєї продукції на російський ринок, але до вчорашнього дня компанія виплачувала заробітну плату співробітникам та покривала інші адміністративні витрати в Росії.

До березня 2022 року Компанія керувала корпоративним офісом у Московській області, через який вона відбувався імпорт та дистрибуція продукції в Росії. Його промисловий слід включав виробничі майданчики для сільськогосподарського обладнання та знарядь, будівельного обладнання, а також склад запчастин. На цих майданчиках працювало близько 200 працівників.

В компанії повідомили, що за 2021 рік російські підрозділи отримали дохід у розмірі приблизно 380 мільйонів доларів США, що становить 2% від консолідованого доходу CNH Industrial у 2021 році.

Протягом кварталу, який закінчився 31 березня 2022 року, CNH Industrial зафіксувала витрати на суму 71 долар США. мільйонів, пов’язаних зі списанням активів, резервами фінансової дебіторської заборгованості та резервом оцінки відстрочених податкових активів.

Повідомляється, що вихід з ринку РФ обійдеться компанії приблизно в 20 мільйонів доларів США.

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