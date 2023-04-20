Компания CNH Industrial объявила о выходе из России

Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники – британская компания CNH Industrial 19 апреля объявила о выходе с российского рынка. Активы компании в РФ составляют 60 миллионов долларов США и будут вскоре проданы.

В CNH Industrial сообщили, что еще в марте 2022 г. заявляли о прекращении поставок своей продукции на российский рынок, но до вчерашнего дня компания выплачивала заработную плату сотрудникам и покрывала другие административные расходы в России.

До марта 2022 года Компания управляла корпоративным офисом в Московской области, через который происходил импорт и дистрибуция продукции в России. Его промышленный след включал в себя производственные площадки для сельскохозяйственного оборудования и орудий, строительного оборудования, а также склад запчастей. На этих площадках работало около 200 человек.

В компании сообщили, что за 2021 год российские подразделения получили доход в размере примерно 380 миллионов долларов США, что составляет 2% консолидированного дохода CNH Industrial в 2021 году.

В течение квартала, закончившегося 31 марта 2022 года, CNH Industrial зафиксировала расходы на сумму 71 доллар США. миллионов, связанных со списанием активов, резервами финансовой дебиторской задолженности и резервом оценки отложенных налоговых активов.

Сообщается, что выход с рынка РФ обойдется компании примерно в 20 миллионов долларов.

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