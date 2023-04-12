Немецкий Deutsche Bank закроет свои ИТ-центры в России и уволит 500 работников

Немецкий Deutsche Bank после 20 лет работы окончательно закроет находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге центры программного обеспечения. Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Отметим, весной 2022 года банк вывез из России в Берлин около 700 сотрудников своих IT-центров.

Тем 500 сотрудникам, которые оставались работать, предложат уволиться в течение полугода с выплатой выходного пособия.

Источники издания рассказывают, что Deutsche Bank официально еще не приняло решения о закрытии российского IT-подразделения. Но у команды нет сомнений по этому вопросу.

"Мы продолжаем снижать риски в Российском технологическом центре и расширили набор опций для сотрудников, включая увольнение по соглашению сторон наряду с релокацией и продолжением работы на платформе. Процесс идет в полном соответствии с российским законодательством", - прокомментировали в Deutsche Bank.

В феврале 2022 года четверть всех IT-специалистов инвестиционного банка была сосредоточена в России.

Представители финансового учреждения предложили сотрудникам из России переехать на работу в Германию. Почти половина (вместе с семьями 2000 человек) воспользовались предложением.

Оставшиеся в России были отрезаны от прямого доступа к любым ИТ-системам Deutsche Bank и занимались передачей знаний коллегам за пределами России.

Поскольку этот процесс близится к завершению, и учитывая санкции Запада против программного обеспечения в РФ, банк планирует уволить российский персонал в течение шести месяцев.

Ранее сообщалось, что французский производитель молочных продуктов Danone намерен вывести с российского рынка часть брендов. Речь идет о таких торговых марках, как Activia, Alpro, Actimel и Danone. Об этом пишут российские СМИ.

Один из опрошенных экспертов отметил, что сейчас Danone тестирует расширение продукции под брендом "Простоквашино", недавно на полках появились йогурты, творожки и прочая десертная продукция.

Эксперт не исключает другие варианты, например, компания может разрешить использование в России созвучных глобальным брендам названий, например "Активия" вместо "Активиа".

Испанская компания Inditex SA, владеющая такими брендами, как Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear, получила разрешение на продажу своего бизнеса в России. Но соглашение предполагает, что компания может вернуться на российский рынок, если изменит свое решение.

В то же время, появляются сообщения брендов о возвращении на российский рынок. Ирландская компания возобновила поставку виски Jameson в Россию. Pernod Ricard, владеющая брендом, через год снова начала продажу алкоголя в России. Пресссекретарь Pernod Ricard заявила, что компания от начала войны ставила в приоритет не только местных сотрудников в Украине, но и в России.