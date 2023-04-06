Владелец Zara и Bershka договорился о выходе из России с возможностью вернуться

Испанская компания Inditex SA, владеющая такими брендами, как Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear, получила разрешение на продажу своего бизнеса в России. Но соглашение предполагает, что компания может вернуться на российский рынок, если изменит свое решение.

Об этом сообщило агентство Bloomber.

Выход Inditex с российского рынка готовился месяцами. Компания продаст свои российские магазины Daher Group, базирующейся в ОАЭ.

Согласно соглашению, Daher будет работать в России под своими брендами. В договоре указано, что если на каком-нибудь будущем этапе Inditex захочет вернуться в РФ, то соглашение предусматривает возможность сделать это через франшизу. Заметим, что Daher имеет связи с ливанской компанией Azadea, управляющей франшизами Inditex на Ближнем Востоке.

Ранее на Россию приходилось около 8,5% общей операционной прибыли Inditex, и она была вторым по величине рынком компании по количеству магазинов.

Daher планирует заполнить 200 магазинов, приобретенных у Inditex, одеждой других брендов. В то же время Inditex имела более 500 магазинов в РФ до выхода.

Напомним, в настоящее время в Украине Inditex приостановила работа, хотя неоднократно представители и СМИ сообщали, что компания намерена возобновить работу на украинском рынке.

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