Власник Zara і Bershka домовився про вихід з Росії з можливістю повернутися

Іспанська компанія Inditex SA, яка володіє такими брендами, як Zara, Bershka, Stradivarius і Pull & Bear, отримала дозвіл на продаж свого бізнесу в Росії. Але угода передбачає, що компанія може повернутися на російський ринок, якщо змінить своє рішення.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Вихід Inditex з російського ринку готувався місяцями. Компанія продасть свої російські магазини Daher Group, що базується в ОАЕ.

Згідно з угодою, Daher працюватиме в Росії під власними брендами. В договорі вказано, що якщо на якомусь майбутньому етапі Inditex захоче повернутися в РФ, то угода передбачає можливість зробити це через франшизу. Зауважимо, що Daher має зв’язки з ліванською компанією Azadea, яка керує франшизами Inditex на Близькому Сході.

Раніше на Росію припадало близько 8,5% загального операційного прибутку Inditex і вона була другим за величиною ринком компанії за кількістю магазинів.

Daher планує заповнити 200 магазинів, придбаних у Inditex, одягом інших брендів. Водночас Inditex мала понад 500 магазинів в РФ, до виходу.

Нагадаємо, наразі в Україні Inditex призупинила робота, хоча неодноразово представники та ЗМІ повідомляли, що компанія має намір відновити роботу на українського ринку.

Джерело фото: ua.depositphotos.com