В Украине в скором времени могут возобновить работу бренды, которые приостанавливали ее из-за войны

Многие западные бренды, покинувшие украинский рынок после начала войны, вернутся сюда еще до конца года. В первую очередь они вернутся в Киев и в регионы, где нет активных боевых действий

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Об этом рассказал глава Украинского совета торговых центров (УРТЦ) Максим Гаврюшин.

"Кроме McDonald's, в Украине уже открылось много других брендов, которые, возможно, сделали это не так громко. В начале июля открылся Adidas, и это осталось без внимания СМИ. Это было знаковое событие в том числе и для McDonald's", - отметил Гаврюшин.

По его словам, не так много брендов еще не возобновило свою работу: польские, турецкие бренды уже вернулись на рынок Украины.

"Фактически среди тех, кто еще не возобновил свою работу, бренды компании Inditex: Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, а также H&M. Это последние крупные компании, не работающие в Украине", - рассказал Гаврюшин. .

Он отметил, что основным критерием, тормозящим возвращение этих компаний на украинский рынок, является бюрократия.

"Для этих компаний очень важен фактор безопасности своих сотрудников. Я знаю, что украинские офисы очень настойчиво обращаются в головные офисы с просьбами начать работу. Ведь компании в течение почти 6 месяцев не могут зарабатывать, хотя, насколько я знаю, зарплату работникам выплачивали", – отметил Гаврюшин.

Он считает, что еще в этом году еще не открывшиеся компании могут возобновить свою работу. Сначала это касается Киева и регионов, где не ведутся активные боевые действия.

В тех областных центрах, где нет возможности открыться, вблизи которых ведутся боевые действия, например, в Днепре или Запорожье, Харькове, будет работать возможность купить вещи через интернет.

"Ассортимент товаров не изменится. Те бренды, которые сейчас будут открываться, будут оставлять тот же ассортимент товаров, как и в магазинах в Европе. Это будут те же товары, которые бы они завозили, если бы не было войны. То есть это будут новые коллекции, которые сейчас продаются в Польше или другой европейской стране", - отметил глава УРТЦ.

Напомним, украинский офис McDonald's поэтапно возобновит работу некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины.