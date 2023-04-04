Ирландская компания возобновила поставку виски Jameson в Россию

Виски Jameson снова поставляют на российский рынок. Компания Pernod Ricard, владеющая брендом, через год возобновила продажу алкоголя в России. Об этом сообщило ирландское издание Independent.

Продажи ирландского виски в России были остановлены в марте 2022 года, как отмечалось в компании, "до дальнейшего сообщения".

Пресссекретарь Pernod Ricard заявила, что компания от начала войны ставила в приоритет не только местных сотрудников в Украине, но и в России.

Как оказалось, сначала в России продавали имеющиеся запасы, попавшие на рынок к началу полномасштабной войны. Когда запасы были исчерпаны, компания решила продолжить поставлять свои товары в РФ "на уровне, позволяющем обеспечить благосостояние местной команды и жизнеспособность дистрибуционной дочерней компании Pernod Ricard".

Неделю назад Sunday Independent написало, что продукты Jameson были доступны на популярном российском алкогольном сайте с магазинами в Москве.

По данным Ирландской ассоциации виски, Россия была вторым по величине экспортным рынком виски в Ирландии после США. В 2020 году на российском рынке продали 534 тысячи ящиков виски. Irish Distillers сообщила, что Jameson увеличил продажи в России на 19% по результатам 2021 года.

В марте 2023 года журналист-расследователь заявил, что в Украине продолжают работать и платить налоги известные международные бренды, не вышедшие с российского рынка. Такие компании, как Raiffeisen, Credit Europe, Unicredit, OTP, Auchan, Metro, Benetton, Calzedonia, Etam и Lacoste.

Напомним, на начало августа 2022 года 46 международных компаний полностью завершили выход с российского рынка. Суммарно у них было 192,6 тыс человек персонала, $18,9 млрд годового дохода и $7,7 млрд капитала. Об этом сообщили эксперты KSE Institute.