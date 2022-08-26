Виски Джемесон – исторические факты и особенности

Данный сорт ирландского виски считается одним из самых популярных на всем земном шаре. Он выпускается свыше 200 лет на территории небольшого городка Мидлтон (графство Корк).

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Данный сорт ирландского виски считается одним из самых популярных на всем земном шаре. Он выпускается свыше 200 лет на территории небольшого городка Мидлтон (графство Корк). Специалистам компании удается удачно совмещать двухсотлетние традиции с современными технологиями. На производстве используются старинные рецепты смесей и купажей. Контроль над высокотехнологичными линиями ведется при помощи передовой электроники на каждом этапе изготовления.

Стремительный взлет

Все началось с того, что в 1780 году ирландец Джон Джемесон взял ссуду в банке, и решил вложиться в алкогольный бизнес по изготовлению виски Jameson. Собственное дело быстро пошло в гору, и начало приносить предпринимателю ощутимую прибыль.

Немного истории

Из всего исторического пути компании можно выделить следующие важные вехи:

В конце XVIII века резко вырос спрос на подобную продукцию. Поэтому ирландский бизнесмен попал, как говорится в струю.

Перед тем, как вплотную заняться изготовлением виски, Джон имел опыт в виноделии. Это позволило ему быстрее освоиться новом виде деятельности.

Женившись на дочери алкогольного магната, Джемесон открыл для себя множество полезных связей и деловых контактов.

Первым крупным вложением стало приобретение гигантского перегонного куба. Такая покупка дала возможность в кратчайшие сроки добиться высокой производительности по объемам спиртного.

Уже в 1824 году завод занимал второе место по размерам и выпуску во всей Ирландии.

После смерти основателя его дело продолжили сыновья, которым удалось сделать предприятие еще больше и мощнее.

Как производится

Товарная линейка виски Jameson вмещает в себя множество различных сортов. Они различаются между собой по крепости, возрасту выдержки, стилям оформления букета и т.д. Однако их объединяет тщательное соблюдение всех нюансов оригинальной технологии.

В общих чертах производственный процесс можно разделить на такие главные этапы:

Отбираются лучшие ячменные зерна, собранные на полях в окрестностях Мидлтона. Вода используется из местной речки, каналы которой проведены непосредственно в винокурные цеха. Зерно высушивается в особых печах. Перегонка сусла осуществляется в несколько стадий, что позволяет добиться идеального вкуса и нежного запаха. Разлитый в дубовые бочки напиток, отправляется на длительное хранение. На выдержку отводится не менее полутора месяцев.

По окончании всех производственных фаз напиток разливается по бутылкам, и готовится к продаже.