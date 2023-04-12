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Absolut возобновляет экспорт крепких напитков в Россию
Шведская компания Absolut и материнская компания Pernod Ricard возобновляют экспорт алкоголя в Россию, после того, как в прошлом году они прекратили весь товарооборот с РФ.
В компании отметили, что будут поставлять продукцию в объеме, который может защитить местных работников и обеспечить финансовую устойчивость местной организации.
Компания приостановила экспорт своей продукции в Россию в связи с вторжением в Украину. Тогда шведы заявили, что такое решение верно, но теперь эта пауза закончилась.
Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) входил в тройку производителей алкогольных брендов, не объявлявших об окончательном уходе из России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Виски Jameson снова поставляют на российский рынок. Компания Pernod Ricard, владеющая брендом, через год возобновила продажу алкоголя в России.
Напомним, на начало августа 2022 года 46 международных компаний полностью завершили выход с российского рынка. Суммарно у них было 192,6 тыс человек персонала, $18,9 млрд годового дохода и $7,7 млрд капитала. Об этом сообщили эксперты KSE Institute.