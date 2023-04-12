Absolut возобновляет экспорт крепких напитков в Россию

Шведская компания Absolut и материнская компания Pernod Ricard возобновляют экспорт алкоголя в Россию, после того, как в прошлом году они прекратили весь товарооборот с РФ.

В компании отметили, что будут поставлять продукцию в объеме, который может защитить местных работников и обеспечить финансовую устойчивость местной организации.

Компания приостановила экспорт своей продукции в Россию в связи с вторжением в Украину. Тогда шведы заявили, что такое решение верно, но теперь эта пауза закончилась.

Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) входил в тройку производителей алкогольных брендов, не объявлявших об окончательном уходе из России.

Виски Jameson снова поставляют на российский рынок. Компания Pernod Ricard, владеющая брендом, через год возобновила продажу алкоголя в России.

Напомним, на начало августа 2022 года 46 международных компаний полностью завершили выход с российского рынка. Суммарно у них было 192,6 тыс человек персонала, $18,9 млрд годового дохода и $7,7 млрд капитала. Об этом сообщили эксперты KSE Institute.