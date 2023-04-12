Absolut відновлює експорт міцних напоїв в Росію

Шведська компанія Absolut і материнська компанія Pernod Ricard відновлюють експорт алкоголю в Росію, після того як минулого року вони припинили весь товарообіг з РФ.

В компанії зазначили, що постачатимуть продукцію в обсязі, який може захистити місцевих працівників і забезпечити фінансову стабільність місцевої організації.

Компанія припинила експорт своєї продукції до Росії у зв'язку з вторгненням в Україну. Тоді шведи заявили, що таке рішення є правильним, але тепер ця пауза закінчилася.

Pernod Ricard (бренди Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) входив до трійки виробників алкогольних брендів, які не оголошували про остаточний відхід з Росії.

Віскі Jameson знову поставляють на російський ринок. Компанія Pernod Ricard, яка володіє брендом, через рік відновила продаж алкоголю в Росії.

Нагадаємо, станом на початок серпня 2022 року 46 міжнародних компаній повністю завершили вихід з російського ринку. Сумарно вони мали 192,6 тис людей персоналу, $18,9 млрд річного доходу та $7,7 млрд капіталу. Про це повідомили експерти KSE Institute.