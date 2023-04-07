Danone виведе з російського ринку міжнародні бренди

Французький виробник молочних продуктів Danone планує вивести з російського ринку частину брендів. Йдеться про такі торгові марки, як Activia, Alpro, Actimel і Danone. Про це пишуть російські ЗМІ.

У матеріалі представник "Danone Росія" підтвердив, що французька компанія розглядає "різні можливості того, як зробити міжнародні бренди більш релевантними для локального ринку".

Один з опитаних експертів зазначив, що зараз Danone тестує розширення продукції під брендом "Простоквашино", нещодавно на полицях з'явилися йогурти, сирки та інша десертна продукція.

Експерт не виключає інші варіанти, наприклад, компанія може дозволити використання в Росії співзвучних глобальним брендам назв, наприклад, "Активія" замість "Активіа".

У жовтні 2022 року французька компанія з виробництва продуктів харчування Danone оголосила про вихід з російського ринку. Таке рішення виробник продуктів ухвалив на восьмому місяці повномасштабного вторгнення в Україну.

У лютому 2023 року, як писали російські ЗМІ, Danone запропонував потенційним інвесторам контроль над частиною активів у РФ з умовою зворотного викупу.

З початку року російський бізнес Danone приніс компанії 5% чистого продажу. У Росії компанія представлена брендами: "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Растішка", "Даніссімо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смішарики", Alpro, Bebelac,"Тема" , Nutrilon, "Малютка".

Зазначимо, що вчора стало відомо, що іспанська компанія Inditex SA, яка володіє такими брендами, як Zara, Bershka, Stradivarius і Pull & Bear, отримала дозвіл на продаж свого бізнесу в Росії. Але угода передбачає, що компанія може повернутися на російський ринок, якщо змінить своє рішення.

Раніше на Росію припадало близько 8,5% загального операційного прибутку Inditex і вона була другим за величиною ринком компанії за кількістю магазинів.

У квітні 2023 року з’ясувалося, що ірландська компанія відновила поставку віскі Jameson в Росію. Pernod Ricard, яка володіє брендом, через рік знову почала продаж алкоголю в Росії. Прессекретар Pernod Ricard заявила, що компанія від "початку війни" ставила в пріоритет не тільки місцевих співробітників в Україні, але і в Росії.

У березні 2023 року журналіст-розслідувач заявив, що в Україні продовжують працювати і сплачувати податки відомі міжнародні бренди, які не вийшли із російського ринку. Такі компанії, як Raiffeisen, Credit Europe, Unicredit, OTP, Auchan, Metro, Benetton, Calzedonia, Etam та Lacoste.