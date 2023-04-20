Контрабанда элитного алкоголя в РФ стала проблемой для международных брендов

Международные бренды, прекратившие поставки элитных алкогольных напитков в Россию, потеряли контроль над тем, продается ли их продукция в РФ, ведь Москва поощряет контрабанду благодаря так называемой схеме "параллельного импорта".

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что такие элитные алкогольные напитки как виски Johnnie Walker от Diageo и коньяк Remy Martin от Remy широко доступны в России, хотя компании прекратили экспорт в страну после полномасштабного вторжения в Украину.

Remy говорит, что его продающиеся в российских магазинах алкогольные напитки могли быть остатками запасов или попали в страну вследствие "параллельного импорта".

Как пишет Bloomberg, из-за обилия посредников, привлеченных к продаже товара на международном уровне, компаниям трудно отслеживать все свои цепи поставок.

Издание напоминает, что правительство РФ разрешило российским компаниям покупать товары без разрешения владельцев торговой марки.

Недавно компания Pernod Ricard, производитель водки Absolut и ирландского виски Jameson, решила возобновить поставки продукции в Россию, чтобы сохранить контроль над своими брендами и ограничить контрабанду. Но это вызвало негативную реакцию общественности, поэтому во вторник компания снова изменила курс, прекратив экспорт Absolut в Россию во избежание "массовой критики" сотрудников и партнеров.

"Это, к сожалению, не помешает продукции попасть в РФ благодаря сильно выросшему за последние месяцы параллельному импорту, над которым мы не имеем контроля", — заявил Стефани Дюрру, главный исполнительный директор Pernod Ricard.

Компания Diageo, производящая водку Smirnoff и джин Tanqueray, говорит, что прекратила экспорт своей продукции в Россию в марте 2022 года, а также прекратила местное производство постороннего пива и разлива алкогольных напитков.

Наби Абдуллаев, партнер консалтинговой компании Control Risks в области рисков в России, говорит, что ограничение поставок высококачественных алкогольных напитков требует тщательной проверки поставщиков компаний.

"В принципе, сократить импорт элитного алкоголя в Россию возможно. Им нужно усилить контроль над официальными дистрибьюторами, чтобы убедиться, что они не будут продавать покупателям, которые будут поставлять свой алкоголь в Россию. Но это достаточно дорогостоящая работа" - говорит Абдуллаев.

Отметим, виски Jameson снова поставляют на российский рынок. Компания Pernod Ricard, владеющая брендом, через год возобновила продажу алкоголя в России.

Источник фото: Depositphotos