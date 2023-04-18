Не витримав критики. Виробник горілки Absolut передумав повертатись до Росії

Шведська компанія Absolut (входить до французького концерну Pernod Ricard) після хвилі критики вирішила припинити експорт своєї продукції в Росію.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Реакція, що спостерігається останніми днями, чітко відображає роль, яку Absolut відіграє для своєї широкої спільноти у Швеції. Ми визнаємо важливість цих довготривалих і довірливих відносин з нашими шведськими співробітниками, партнерами, споживачами та шведським суспільством в цілому", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, компанія, визнаючи також обов'язок дбайливого ставлення до співробітників і партнерів, не може піддавати їх масованій критиці у всіх формах.

"Тому компанія The Absolut Company вирішила припинити експорт свого бренду до Росії. Для ясності, це, на жаль, не запобіжить потраплянню Absolut до рук паралельного ринку, який сильно зріс за останні місяці і над яким ми не маємо жодного контролю", - додали в компанії.

Шведське видання Dagens PS повідомляє, що рішення Absolut поновити експорт алкогольних напоїв в Росію викликало неабияку хвилю критики серед шведів. Шведські виробники навіть розглядали можливість припинення продажу пшениці материнській компанії Pernod Ricard, а деякі ресторани відмовились від продажу алкоголю компанії.

Нагадаємо, компанія Absolut 12 квітня повідомила, що відновлює експорт алкоголю в Росію, після того як минулого року вони припинили весь товарообіг з РФ.

Компанія припинила експорт своєї продукції до Росії у зв'язку з вторгненням в Україну. Проте концерн Pernod Ricard (бренди Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) входив до трійки виробників алкогольних брендів, які не оголошували про остаточний відхід з Росії.

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