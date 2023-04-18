Не выдержал критики. Производитель водки Absolut передумал возвращаться в Россию

Шведская компания Absolut (входит во французский концерн Pernod Ricard) после волны критики решила прекратить экспорт своей продукции в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Наблюдающаяся в последние дни реакция четко отражает роль, которую Absolut играет для своего широкого сообщества в Швеции. Мы признаем важность этих долговременных и доверительных отношений с нашими шведскими сотрудниками, партнерами, потребителями и шведским обществом в целом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, компания, признавая также обязанность бережного отношения к сотрудникам и партнерам, не может подвергать их массированной критике во всех формах.

"Поэтому компания The Absolut Company решила прекратить экспорт своего бренда в Россию. Для ясности, это, к сожалению, не предотвратит попадание Absolut в руки сильно возросшего за последние месяцы параллельного рынка, над которым мы не имеем никакого контроля", - добавили в компании.

Шведское издание Dagens PS сообщает, что решение Absolut возобновить экспорт алкогольных напитков в Россию вызвало большую волну критики среди шведов. Шведские производители даже рассматривали возможность прекращения продаж пшеницы материнской компании Pernod Ricard, а некоторые рестораны отказались от продажи алкоголя компании.

Напомним, компания Absolut 12 апреля сообщила, что возобновляет экспорт алкоголя в Россию, после того, как в прошлом году они прекратили весь товарооборот с РФ.

Компания приостановила экспорт своей продукции в Россию в связи с вторжением в Украину. Однако концерн Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) входил в тройку производителей алкогольных брендов, не объявлявших об окончательном уходе из России.

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