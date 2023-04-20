Контрабанда елітного алкоголю в РФ стала проблемою для міжнародних брендів

Міжнародні бренди, які припинили поставки елітних алкогольних напоїв до Росії, втратили контроль над тим, чи продається їхня продукція в РФ, адже Москва заохочує контрабанду завдяки так званій схемі "паралельного імпорту".

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що такі елітні алкогольні напої, як віскі Johnnie Walker від Diageo і коньяк Remy Martin від Remy, широко доступні в Росії, хоча компанії припинили експорт до країни після повномасштабного вторгнення в Україну.

Remy каже, що його алкогольні напої, що продаються в російських магазинах, могли бути залишками запасів або потрапили в країну внаслідок "паралельного імпорту".

Як пише Bloomberg, через велику кількість посередників, залучених до продажу товару на міжнародному рівні, компаніям важко відстежувати всі свої ланцюги поставок.

Видання нагадує, що уряд РФ дозволив російським компаніям купувати товари без дозволу власників торгової марки.

Нещодавно компанія Pernod Ricard, виробник горілки Absolut та ірландського віскі Jameson вирішила відновити поставки продукції в Росію, щоб зберегти контроль над своїми брендами та обмежити потенційну підробку. Але це викликало негативну реакцію громадськості, тому у вівторок компанія знову змінила курс, припинивши експорт Absolut до Росії, щоб уникнути "масової критики" співробітників і партнерів.

"Це, на жаль, не завадить продукції потрапити в РФ завдяки паралельному імпорту, який сильно зріс за останні місяці і над яким ми не маємо контролю", — заявив Стефані Дюрру, головний виконавчий директор Pernod Ricard.

Компанія Diageo, яка виробляє горілку Smirnoff і джин Tanqueray, каже, що припинила експорт своєї продукції до Росії в березні 2022 року, а також припинила місцеве виробництво стороннього пива та розливу алкогольних напоїв.

Набі Абдуллаєв, партнер консалтингової компанії Control Risks у сфері ризиків у Росії, каже, що обмеження постачань високоякісних алкогольних напоїв вимагає ретельної перевірки постачальників компаній.

"В принципі, скоротити імпорт елітного алкоголю в Росію можливо. Їм потрібно посилити контроль над офіційними дистриб’юторами, щоб переконатися, що вони не продаватимуть покупцям, які поставлятимуть свій алкоголь до Росії. Але це досить дорога робота" - говорить Абдуллаєв. "

Зазначимо, віскі Jameson знову поставляють на російський ринок. Компанія Pernod Ricard, яка володіє брендом, через рік відновила продаж алкоголю в Росії.

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