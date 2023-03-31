В НБУ відреагували на заяву Raiffeisen Bank щодо виходу з РФ: плану з конкретними кроками немає

Національний банк України відзначає позитивні сигнали в заяві групи Raiffeisen Bank International (RBI), в якому йдеться про можливість продажу банку в Росії або його відокремлення від основної групи, але наголошує, що заява не містить чіткого плану.

Про це йдеться у заяві НБУ.

"Заява не містить чіткого плану з конкретними кроками та строками їх реалізації, однак може свідчити про перехід від пошуку "стратегічних варіантів майбутнього" до готовності банку до реального скорочення ділової активності в Росії та реалізації рішень, які призведуть до продажу або виділення чи деконсолідації Райффайзенбанку Росія з групи", - йдеться у повідомленні.

У нацбанку сподіваються, що RBI Group вже найближчим часом докладе зусиль для реалізації зазначених ініціатив.

У пресслужбі повідомили, що голова НБУ Андрій Пишний звернувся до наглядової ради RBI перед проведенням загальних зборів та закликав групу не зволікати з рішенням щодо виходу банку з РФ.

"Він також звернув увагу на неприйнятність потенційного виходу Райффайзенбанку з РФ шляхом обміну активами Райффайзенбанку з підсанкційним Сбєрбанком в Австрії. Угода, яка дає змогу банку, що належить Кремлю, зберегти свої заблоковані підсанкційні активи в Європі та повернути їх до Росії, щоб і надалі підтримувати економічну стійкість і здатність Росії вести війну з Україною, не витримує жодної критики, не кажучи вже про порушення санкційних обмежень", - зазначили у пресслужбі.

Як зазначається, Нацбанк продовжить уважно стежити за діяльністю банків, які мають працюючі дочірні структури в РФ, та надалі порушуватиме питання присутності міжнародних банків на російському ринку в комунікації з санкційними регуляторами країн-партнерів.

Напередодні австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) повідомив, що розглядає можливість продажу свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи та обіцяє зменшити свою бізнес-активність в країні-агресорі.

Раніше австрійська асоціація інвесторів вимагала від керівництва банківської групи Raiffeisen Bank International чітких заяв щодо подальшого бізнесу в Росії.

Своєю чергою Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб фінустанова згорнула свій бізнес у Росії.

Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

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