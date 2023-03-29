Акціонери вимагають ясності у позиції Raiffeisen Bank щодо бізнесу в РФ

Австрійська асоціація інвесторів вимагає від керівництва банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) чітких заяв щодо подальшого бізнесу в Росії.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Правління RBI має чітко сформулювати стратегію щодо Росії на річних зборах акціонерів: або "вихід" з РФ на прийнятних для акціонерів умовах, або "залишитися і пояснити", – заявив голова правління Австрійської асоціації інвесторів Флоріан Бекерманн.

Також він зауважив, що "гра в мовчанку" керівництва RBI наносить репутаційної шкоди банку.

Крім того, невизначеність щодо майбутнього бізнесу RBI в Росії спричиняє негативний вплив на обіг акцій і ставить під загрозу відновлення цін на них.

RBI у 2022 році сплатив до бюджету РФ у 4,8 раза більше коштів, ніж у 2021 році. Ця сума склала 559 мільйонів євро. Цих коштів вистачить, аби придбати 95 ракет типу "Калібр".

Також зазначають, що у 2022 році RBI заробив 60% свого прибутку у Росії – близько 2 мільярдів євро. При цьому законодавство РФ забороняє переказ дивідендів за кордон, тож банк не може вивести з країни ці гроші.

Раніше повідомлялося, що Raiffeisen Bank International все ще не прийняв рішення про вихід з Росії, але запевняє, що не веде бізнес на окупованих територіях України.

Своєю чергою Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб фінустанова згорнула свій бізнес у Росії.

Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.