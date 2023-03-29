Акционеры требуют ясности в позиции Raiffeisen Bank по бизнесу в РФ

Австрийская ассоциация инвесторов требует от руководства банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) четких заявлений по поводу дальнейшего бизнеса в России.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Правление RBI должно четко сформулировать стратегию по России на годовом собрании акционеров: либо "выход" из РФ на приемлемых для акционеров условиях, либо "остаться и объяснить", – заявил председатель правления Австрийской ассоциации инвесторов Флориан Бекерманн.

Также он отметил, что "игра в молчанку" руководства RBI наносит репутационный ущерб банку.

Кроме того, неопределенность относительно будущего бизнеса RBI в России оказывает негативное влияние на обращение акций и ставит под угрозу возобновление цен на них.

RBI в 2022 году уплатил в бюджет РФ в 4,8 раза больше средств, чем в 2021 году. Эта сумма составила 559 миллионов евро. Этих средств достаточно, чтобы приобрести 95 ракет типа "Калибр".

Также в 2022 году RBI заработал 60% своей прибыли в России – около 2 миллиардов евро. При этом законодательство РФ запрещает перевод дивидендов за границу, так что банк не может вывести из страны эти деньги.

Ранее сообщалось, что Raiffeisen Bank International все еще не принял решение о выходе из России, но уверяет, что не ведет бизнес на оккупированных территориях Украины.

В свою очередь Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank International, чтобы финучреждение свернуло свой бизнес в России.

Кроме того, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.