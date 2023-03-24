У Raiffeisen Bank відповіли, чи підуть з РФ та чи ведуть бізнес в "Л/ДНР" та Криму

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International все ще не прийняв рішення про вихід з Росії, але запевняє, що не веде бізнес на окупованих територіях України.

Про це заявив речник RBI Крістоф Данц в коментарі "Укрінформ".

"RBI розглядає всі стратегічні варіанти щодо майбутнього "Райффайзенбанку Росія", включно з впорядкованим виходом з банку. Через складність ситуації, включаючи обмежувальні заходи, запроваджені Російською Федерацією, цей процес все ще триває", - зазначив він у відповідь питання, чи прийняла група рішення про вихід з Росії.

Данц додав, що російська дочка Raiffeisen Bank International "практично припинила свою кредитну діяльність і скоротила обсяги кредитування приблизно на 30%".

Також він запевнив, що RBI "суворо дотримується всіх чинних правових вимог Австрії та ЄС, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України".

"Всупереч заявам у соціальних мережах, RBI не веде бізнес на територіях Донецької та Луганської областей і Кримського півострова ні безпосередньо, ні через свої дочірні компанії", - заявив речник.

Окремо він наголосив, що з початку війни Raiffeisen Bank International "надавав масштабну гуманітарну допомогу Україні, при цьому не лише пряму фінансову допомогу у розмірі 20 млн євро, але й всебічну підтримку населенню в Україні та українським біженцям за кордоном".

Нагадаємо, Raiffeisen Bank International після вторгнення РФ в Україну продовжив працювати в Росії та офіційно визнав так звані "Л/ДНР". Це стало підставою для рішення НАЗК внести Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Крім того, НБУ констатував відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу Raiffeisen Bank з російського ринку. Тому, як наголосили в НАЗК, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у Росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму.

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