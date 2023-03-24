В Raiffeisen Bank ответили, уйдут ли из РФ и ведут ли бизнес в "Л/ДНР" и Крыму

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International все еще не приняла решение о выходе из России, но уверяет, что не ведет бизнес на оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил спикер RBI Кристоф Данц в комментарии "Укринформ".

"RBI рассматривает все стратегические варианты относительно будущего "Райффайзенбанка Россия", включая упорядоченный выход из банка. Из-за сложности ситуации, включая ограничительные меры, введенные Российской Федерацией, этот процесс все еще продолжается", - отметил он в ответ на вопрос, приняла ли группа решение о выходе из России.

Данц добавил, что российская дочь Raiffeisen Bank International "практически прекратила свою кредитную деятельность и сократила объемы кредитования примерно на 30%".

Также он заверил, что RBI "строго соблюдает все действующие правовые требования Австрии и ЕС, признающие территориальную, политическую и экономическую целостность Украины".

"Вопреки заявлениям в социальных сетях, RBI не ведет бизнес на территориях Донецкой и Луганской областей и Крымского полуострова ни напрямую, ни через свои дочерние компании", - заявил спикер.

Отдельно он подчеркнул, что с начала войны Raiffeisen Bank International "оказывал масштабную гуманитарную помощь Украине, при этом не только прямую финансовую помощь в размере 20 млн евро, но и всестороннюю поддержку населению в Украине и украинским беженцам за рубежом".

Напомним, Raiffeisen Bank International после вторжения РФ в Украину продолжил работу в России и официально признал так называемые "Л/ДНР". Это стало основанием для решения НАПК внести Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Кроме того, НБУ констатировал отсутствие прогресса на пути принятия решений по выходу Raiffeisen Bank с российского рынка. Поэтому, как отметили в НАПК, все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма.

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