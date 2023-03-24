Европейский центробанк пытается заставить Raiffeisen выйти из России — Reuters

Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank International, чтобы финучреждение свернуло свой бизнес в России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

К таким действиям Европейский центробанк прибег после того, как в США выразили обеспокоенность бизнесом Raiffeisen в России.

ЕЦБ не настаивает, что Raiffeisen немедленно покинул РФ, но хочет по меньшей мере получить план действий по сворачиванию бизнеса. Такой план может включать в себя продажу или закрытие российского банка.

"Толчок со стороны Вашингтона и ЕЦБ повышает ставки для Австрии и ее второго по величине банка, который играет ключевую роль в российской экономике, но становится все более противоречивым по мере того, как продолжается война РФ в Украине", — отмечают в Reuters.

Представитель Raiffeisen заявил, что финучреждение изучает варианты для своего бизнеса в России, "включая тщательно управляемый выход", добавив, что банк уже сократил кредитование в стране.

Напомним, Raiffeisen Bank International после вторжения РФ в Украину продолжил работу в России и официально признал так называемые "Л/ДНР". Это стало основанием для решения НАПК внести Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Кроме того, НБУ констатировал отсутствие прогресса на пути принятия решений по выходу Raiffeisen Bank с российского рынка. Поэтому, как отметили в НАПК, все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма.

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