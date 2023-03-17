НБУ обязал банки собирать информацию о связях клиентов с Россией: кого это касается

Национальный банк Украины обязал банки при ведении деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.

Как говорится в сообщении регулятора, такие требования были утверждены постановлением №26 от 16 марта. Она вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 18 марта.

Документ определяет категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории.

Всего речь идет о 15 категориях, среди которых:

- граждане РФ, кроме тех, что получили после 14 апреля 2014 статус участника боевых действий, и лица, постоянно проживающие в России (далее - граждане РФ);

- юрлица РФ;

- юрлица, акционером которых является РФ;

- юрлица, бенефициаром которых является гражданин РФ;

- юрлица, акционером которых является гражданин РФ или российское юрлицо;

- лица, являющиеся акционерами российских юрлиц;

- лица, являющиеся акционерами юрлиц совместно с гражданином РФ или юрлицом РФ;

- юрлица, в структуре управления и/или руководителем которых является гражданин РФ;

- лица, имеющие деловые отношения с гражданином РФ;

- лица, имеющие деловые отношения с юрлицами РФ;

- лица, имеющие деловые отношения с юрлицами, более 10% которых владеет РФ, гражданин РФ или юрлицо РФ;

- юрлица, имеющие дочерние компании, филиалы или представительства в РФ;

- лица, владеющие ценными бумагами (кроме акций) юрлиц РФ и самой РФ;

- лица, в отношении которых установлено происхождение из РФ источника средств, связанных с их финансовой операцией;

- лица, прямо и/или косвенно передающие или получающие активы в/из Украины, используя финучреждения РФ.



НБУ отмечает, что имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных банком связях клиентов и их контрагентов с Россией. Сбор и документирование этой информации призваны способствовать повышению прозрачности в отношении таких клиентов и выявлению скрытого присутствия РФ на украинском рынке.

Напомним также, что 22 февраля президент Владимир Зеленский по предложению НБУ ввел санкции против всех зарегистрированных РФ и работающих в РФ банков, страховых компаний и других небанковских финансовых учреждений. На следующий день это решение одобрила и Верховная Рада.

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