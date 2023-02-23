Украина введет санкции против всех российских банков: Рада поддержала предложение Зеленского

Верховная Рада Украины во время заседания 23 февраля поддержала проект постановления, предусматривающего введение в действие указа Президента Украины №89 от 22 февраля, а именно применение экономических санкций ко всем финансовым учреждениям РФ сроком на 50 лет.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно проекту постановления, санкции будут применены ко всем банкам, зарегистрированным и находящимся в РФ, в частности:

Центральному банку России;

небанковским кредитным организациям;

операторам платежных систем;

профессиональным участникам фондового рынка;

страховым компаниям;

инвестфондам;

другим финучреждениям, которые зарегистрированы и оказывают услуги в РФ.

Отметим, что №89 Зеленский утвердил решение СНБО "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в финансовые учреждения Российской Федерации".

Ограничения по российским банкам и небанковским финучреждениям РФ предусматривают 10 пунктов, в частности:

остановка сделок с активами, принадлежащими финучреждениям РФ;

запрет на установление деловых отношений, в том числе корреспондентских;

запрет заключения сделок и воплощение инвестиций в пользу финучреждений РФ;

запрет на покупку ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения РФ, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездной) ценных бумаг в пользу государства Украины.

Санкции также будут предусматривать остановку выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений РФ, остановку обслуживания электронных платежных средств, эмитированных финучреждениями РФ.

Аннулируют регистрации и введут запрет новых регистраций Нацбанком международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ, и его участников, а также участника финучреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.

Напомним, недавно Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении на десять лет санкций в отношении ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС". Кроме того, еще в октябре были введены и санкции против российских владельцев Альфа-Банка Украина – "дочки" указанного выше Альфа-Банка (в настоящее время она переименовалась в Сэнс Банк).