Зеленский ввел санкции против Московской биржи и более 300 российских банкиров

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 февраля о применении на десять лет санкций в отношении ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС". Об этом говорится в указе главы государства №82.

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Кроме того, под украинские санкции также на десять лет попали 333 россиянина, входящих в руководство российских банков. Среди них, в частности, Альфа-Банк, "Открытие", Совкомбанк, Росбанк (дочерний банк группы Société Générale), "Дом.РФ", "Уралсиб", МТС-Банк и ряд других.

Впрочем, по отношению к большинству фигурантов санкционного списка их принадлежность к конкретным банкам не указана. Однако относительно около сотни человек указана принадлежность их к руководству ряда региональных и специализированных банков.

Среди таких – Ак Барс Банк, БМ-Банк (Банк Москвы), Почта Банк, Российский национальный коммерческий банк (основной банк в оккупированном Крыму), Генбанк, Кредит Урал Банк, Алмазэргиэнбанк, Государственный специализированный российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк), Драйв Клик Банк, Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк).

Также санкции применены к функционерам таких финучреждений как Акибанк, банк "Оренбург", Банк Казани, Хакасский муниципальный банк, Екатеринбургский муниципальный банк, Краевой коммерческий сибирский социальный банк (Сибсоцбанк), Черноморский банк реконструкции и развития, Енисейский объединенный банк, банки "Заречье", "Элита" и "Йошкар-Ола".

"Сегодня есть новый санкционный шаг нашего государства против всех подпитывающих российскую агрессию. Подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против российских финансовых субъектов. Это санкции Украины. Но каждый такой наш санкционный пакет становится основой работы по санкциям с партнерами", - прокомментировал в вечернем видеообращении Зеленский.

Напомним также, что после введения в октябре санкций против владельца украинского Форвард Банка – россиянина Рустама Тарико – это финучреждение было недавно признано Нацбанком неплатежеспособным. Сейчас Фонд гарантирования вкладов ищет инвестора, который мог спасти этот банк, иначе его ликвидируют.

Отметим также, что в октябре были введены и санкции против российских владельцев Альфа-Банка Украина – "дочки" указанного выше Альфа-Банка (сейчас она переименовалась в Сенс Банк). В январе в НБУ заявляли, что не видят признаков неплатежеспособности этого финучреждения.