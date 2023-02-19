Зеленський ввів санкції проти Московської біржі та більше 300 російських банкірів

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 19 лютого про застосування на десять років санкцій щодо ПАТ "Московська біржа ММВБ-РТС". Про це йдеться в указі глави держави №82.

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Крім цього, під українські санкції також на десять років потрапили 333 росіянина, які входять до керівництва російських банків. Серед них, зокрема, Альфа-Банк, "Відкриття", Совкомбанк, Росбанк (дочірній банк групи Société Générale), "Дом.РФ", "Уралсиб", МТС-Банк та низка інших.

Втім, щодо більшості фігурантів санкційного списку їхня приналежність до конкретних банків не вказана. Однак щодо близько сотні осіб вказано приналежність їх до керівництва низки регіональних та спеціалізованих банків.

Середи таких - Ак Барс Банк, БМ-Банк (Банк Москви), Пошта Банк, Російський національний комерційний банк (основний банк в окупованому Криму), Генбанк, Кредит Урал Банк, Алмазергіенбанк, Державний спеціалізований російський експортноімпортний банк (Росексімбанк), Драйв Клік Банк, Російський банк підтримки малого і середнього підприємництва (МСП Банк).

Також санкції введено щодо функціонерів таких фінустанов як Акібанк, банк "Оренбург", Банк Казані, Хакаський муніципальний банк, Єкатеринбурзький муніципальний банк, Краєвий комерційний сибірський соціальний банк (Сібсоцбанк), Чорноморський банк реконструкції і розвитку, Єнісейський об'єднаний банк, банки "Заріччя", "Еліта" та "Йошкар-Ола".

"Сьогодні є новий санкційний крок нашої держави проти всіх тих, хто підживлює російську агресію. Підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських фінансових суб’єктів. Це санкції України. Але кожен такий наш санкційний пакет стає основою роботи щодо санкцій із партнерами", - прокоментував у вечірньому відеозверненні Зеленський.

Нагадаємо також, що після введення в жовтні санкцій проти власника українського Форвард Банку - росіянина Рустама Таріко - ця фінустанова була нещодавно визнана Нацбанком неплатоспроможною. Зараз Фонд гарантування вкладів шукає інвестора, який міг би врятувати цей банк, інакше його ліквідують.

Зазначимо також, що в жовтні було введено і санкції проти російських власників Альфа-Банку Україна - "дочки" зазначеного вище Альфа-Банку (наразі вона перейменувалася у Сенс Банк). В січні в НБУ заявляли, що не бачать ознак неплатоспроможності цієї фінустанови.