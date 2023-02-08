НБУ признал Форвард Банк неплатежеспособным

Правление Национального банка Украины отнесло АО "Форвард Банк", принадлежащее россиянину Рустаму Тарико, в категорию неплатежеспособных. Каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада вместе с начисленными процентами. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам составляет 1535,6 млн грн.

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Об этом 8 февралясообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор отметил, что закрытие Форвард Банка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, ведь доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков.

Соответствующее решение принято в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка после отнесения его к категории проблемных. действенных мер по его улучшению и невозможности и недостаточности запланированной АО " Форвард Банк " капитализации", - пояснили в НБУ.

В ноябре НБУ Форвард Банк в категорию проблемных. Регулятор установил факт воплощения банком рисковой деятельности по признаку недостаточности доходов банка. Это создало риск уменьшения регулятивного капитала банка и нарушение установленных НБУ экономических нормативов капитала.

После этого финансовое состояние значительно ухудшилось, падение капитала продолжилось без перспектив его улучшения.