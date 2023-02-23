Україна запровадить санкції проти всіх російських банків: Рада підтримала пропозицію Зеленського

Верховна Рада України під час засідання 23 лютого підтримала проєкт постанови, яка передбачає введення в дію указу Президента України №89 від 22 лютого, а саме застосування економічних санкцій до всіх фінансових установ РФ на строк 50 років.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з проєктом постанови, санкції будуть застосовані до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в РФ, зокрема:

Центрального банку Росії;

небанківських кредитних організацій;

операторів платіжних систем;

професійних учасників фондового ринку;

страхових компаній;

інвестфондів;

інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в РФ.

Зауважимо, що №89 Зеленський затвердив рішення РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації".

Обмеження щодо російськихбанків та небанківських фінустанов РФ передбачають 10 пунктів, зокрема:

зупинення операцій з активами, що належать фінустановам РФ;

заборона встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських;

заборона укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ;

заборона купівлі цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави України.

Санкції також передбачатимуть зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінустанов РФ, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів, емітованих фінустановами РФ.

Анулюють реєстрації та запровадять заборону нових реєстрацій Нацбанком міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінустанова РФ, та її учасників, а також учасника фінустанови РФ міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування на десять років санкцій щодо ПАТ "Московська біржа ММВБ-РТС". Крім того, ще в жовтні було введено і санкції проти російських власників Альфа-Банку Україна - "дочки" зазначеного вище Альфа-Банку (наразі вона перейменувалася у Сенс Банк).