НБУ зобов’язав банки збирати інформацію про зв'язки клієнтів з Росією: кого це стосується

Національний банк України зобов’язав банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.

Як ідеться в повідомленні регулятора, такі вимоги було затверджено постановою №26 від 16 березня. Вона набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, тобто з 18 березня.

Документ визначає категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією.

Всього йдеться про 15 категорій, серед яких:

- громадяни РФ, окрім тих, що отримали після 14 квітня 2014 року статус учасника бойових дій, та особи, що постійно проживають в Росії (надалі - громадяни РФ);

- юрособи РФ;

- юрособи, акціонером яких є РФ;

- юрособи, бенефіціаром яких є громадянин РФ;

- юрособи, акціонером яких є громадянин РФ або російська юрособа;

- особи, що є акціонерами російських юросіб;

- особи, що є акціонерами юросіб спільно з громадянином РФ чи юрособою РФ;

- юрособи, у структурі управління та/або керівником яких є громадянин РФ;

- особи, які мають ділові відносини з громадянином РФ;

- особи, які мають ділові відносини з юрособами РФ;

- особи, які мають ділові відносини з юрособами, більше 10% яких володіє РФ, громадянин РФ чи юрособа РФ;

- юрособи, що мають дочірні компанії, філії чи представництва в РФ;

- особи, що володіють цінними паперами (крім акцій) юросіб РФ та самої РФ;

- особи, щодо яких встановлено похождення з РФ джерела коштів, пов’язаних з їхньою фінансовою операцією;

- особи, що прямо та/або опосередковано передають чи отримують активи до/з України, використовуючи фінустанови РФ.



НБУ зазначає, що має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із Росією. Збір та документування цієї інформації покликаний сприяти підвищенню прозорості щодо таких клієнтів та виявленню прихованої присутності РФ на українському ринку.

Нагадаємо також, що 22 лютого президент Володимир Зеленський за пропозицією НБУ ввів санкції проти всіх зареєстрованих РФ та тих, що працюють в РФ, банків, страхових компаній та інших небанківських фінансових установ. Наступного дня це рішення схвалила і Верховна Рада.

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