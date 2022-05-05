НБУ позбавив російських акціонерів впливу на фінкомпанії до кінця війни

Національний банк України заборонив великим російським акціонерам прямо чи опосередковано користуватися правом голосу та брати участь в управлінні українськими небанківськими установами до скасування чи припинення воєнного стану. Про це йдеться у постанові регулятора №93 від 4 травня, що набрала чинності 5 травня.

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Заборона поширюється на резидентів РФ, осіб, що постійно проживають у Росії, та російські компанії, які є власниками істотної участі (від 10%) у страхових, лізингових, фінансових, факторингових компаніях та інших надавачах небанківських фінансових послуг.

Надавачі фінансових послуг, у яких власниками істотної участі є вказані особи, можуть звернутися до НБУ для призначення довіреної особи, якій можна передати право їх голосу. Для цього необхідно подати пропозиції щодо не менше двох кандидатур, а також документи для ідентифікації таких фізичних осіб та оцінки їх ділової репутації.

Довіреними особами не зможуть бути громадяни РФ та особи, що мають постійне місце проживання у цій державі. Рішення про призначення довіреної особи ухвалюватиметься Нацбанком протягом 30 робочих днів у разі подання повного пакета документів та відповідності вимогам до довіреної особи, визначеним регулятором.

Крім того, з метою підтримання учасників ринку небанківських фінпослуг НБУ переніс строки приведення у відповідність їх діяльності до вимог положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінпослуг та умови провадження ними діяльності. Тепер такий строк охоплює період воєнного часу та шість місяців після нього.

Нагадаємо також, що нещодавно НБУ вирішив накладати на банки штраф 1% від статутного капіталу за порушення обмежень, прийнятих на період воєнного часу.