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Финансы
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НБУ лишил российских акционеров влияния на финкомпании до конца войны

НБУ лишил российских акционеров влияния на финкомпании до конца войны
Фото: НБУ

Национальный банк Украины запретил крупным российским акционерам прямо или косвенно пользоваться правом голоса и участвовать в управлении украинскими небанковскими учреждениями до отмены или прекращения военного положения. Об этом говорится в постановлении регулятора №93 от 4 мая, которое вступило в силу 5 мая.

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Запрет распространяется на резидентов РФ, лиц, постоянно проживающих в России, и российские компании, являющиеся владельцами существенного участия (от 10%) в страховых, лизинговых, финансовых, факторинговых компаниях и других поставщиках небанковских финансовых услуг.

Предоставители финансовых услуг, в которых владельцами существенного участия являются указанные лица, могут обратиться в НБУ для назначения доверенного лица, которому можно передать право их голоса. Для этого необходимо подать предложения о не менее чем двух кандидатурах, а также документы для идентификации таких физических лиц и оценки их деловой репутации.

Доверенными лицами не могут быть граждане РФ и лица, имеющие постоянное место жительства в этой стране. Решение о назначении доверенного лица будет приниматься Нацбанком в течение 30 рабочих дней в случае представления полного пакета документов и соответствия требованиям к доверенному лицу, определенному регулятором.

Кроме того, с целью поддержки участников рынка небанковских финуслуг НБУ перенес сроки приведения в соответствие их деятельности к требованиям положения о лицензировании и регистрации предоставителей финуслуг и условиях ведения ими деятельности. Теперь такой срок охватывает период военного времени и шесть месяцев после него.

Напомним также, что недавно НБУ решил налагать на банки штраф 1% уставного капитала за нарушение ограничений, принятых на период военного времени.

Автор:
Тимофей Беспятов