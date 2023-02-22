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Україна запровадить на 50 років санкції проти всіх російських банків — указ Зеленського
Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) та Президент України Володимир Зеленський підтримали пропозицію Нацбанку щодо запровадження секторальних санкцій проти всіх зареєстрованих та тих, що працюють в Росії банків, страхових компаній та інших небанківських фінансових установ. Голова держави подав до Верховної Ради проєкт постанови, яка передбачає введення в дію відповідного указу №89 від 22 лютого.
Про це свідчить інформація на сайті парламенту.
Згідно з рішенням РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації", яке Зеленський затвердив своїм указом, санкції запроваджуються на 50 років.
Обмеження щодо російських банків та небанківських фінустанов РФ передбачають 10 пунктів, зокрема:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- зупинення операцій з активами, що належать фінустановам РФ;
- заборона встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських;
- заборона укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ;
- заборона купівлі цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави України.
Санкції також передбачатимуть зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінустанов РФ, у тому числі з перерахування дивідендів, відсотків та інших виплат за залученими в Україну активами, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів, емітованих фінустановами РФ.
Анулюють реєстрації та запровадять заборону нових реєстрацій Нацбанком міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінустанова РФ, та її учасників, а також учасника фінустанови РФ міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.
"Заборонити фізичним та юридичним особам проводити операції, що призводять до порушення, уникнення введених обмежень", – йдеться у документі.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування на десять років санкцій щодо ПАТ "Московська біржа ММВБ-РТС". Тоді ж під українські санкції на десять років потрапили 333 росіянина, які входять до керівництва російських банків. Серед них, зокрема, Альфа-Банк, "Відкриття", Совкомбанк, Росбанк (дочірній банк групи Société Générale), "Дом.РФ", "Уралсиб", МТС-Банк та низка інших.
Крім того, ще в жовтні було введено і санкції проти російських власників Альфа-Банку Україна - "дочки" зазначеного вище Альфа-Банку (наразі вона перейменувалася у Сенс Банк). В січні в НБУ заявляли, що не бачать ознак неплатоспроможності цієї фінустанови.