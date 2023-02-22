Україна запровадить на 50 років санкції проти всіх російських банків — указ Зеленського

Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) та Президент України Володимир Зеленський підтримали пропозицію Нацбанку щодо запровадження секторальних санкцій проти всіх зареєстрованих та тих, що працюють в Росії банків, страхових компаній та інших небанківських фінансових установ. Голова держави подав до Верховної Ради проєкт постанови, яка передбачає введення в дію відповідного указу №89 від 22 лютого.

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Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Згідно з рішенням РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації", яке Зеленський затвердив своїм указом, санкції запроваджуються на 50 років .

Обмеження щодо російських банків та небанківських фінустанов РФ передбачають 10 пунктів, зокрема:

зупинення операцій з активами, що належать фінустановам РФ;

заборона встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських;

заборона укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ;

заборона купівлі цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави України.

Санкції також передбачатимуть зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінустанов РФ, у тому числі з перерахування дивідендів, відсотків та інших виплат за залученими в Україну активами, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів, емітованих фінустановами РФ.

Анулюють реєстрації та запровадять заборону нових реєстрацій Нацбанком міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінустанова РФ, та її учасників, а також учасника фінустанови РФ міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

"Заборонити фізичним та юридичним особам проводити операції, що призводять до порушення, уникнення введених обмежень", – йдеться у документі.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування на десять років санкцій щодо ПАТ "Московська біржа ММВБ-РТС". Тоді ж під українські санкції на десять років потрапили 333 росіянина, які входять до керівництва російських банків. Серед них, зокрема, Альфа-Банк, "Відкриття", Совкомбанк, Росбанк (дочірній банк групи Société Générale), "Дом.РФ", "Уралсиб", МТС-Банк та низка інших.

Крім того, ще в жовтні було введено і санкції проти російських власників Альфа-Банку Україна - "дочки" зазначеного вище Альфа-Банку (наразі вона перейменувалася у Сенс Банк). В січні в НБУ заявляли, що не бачать ознак неплатоспроможності цієї фінустанови.