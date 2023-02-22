Украина введет на 50 лет санкции против всех российских банков - указ Зеленского

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) и Президент Украины Владимир Зеленский поддержали предложение Нацбанка о введении секторальных санкций против всех зарегистрированных и работающих в России банков, страховых компаний и других небанковских финансовых учреждений. Глава государства подал в Верховную Раду проект постановления, предусматривающее введение в действие соответствующего указа №89 от 22 февраля.

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Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Согласно решению СНБО "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к финансовым учреждениям Российской Федерации", которое Зеленский утвердил своим указом, санкции вводятся на 50 лет .

Ограничения по отношению к российским банкам и небанковским финучреждениям РФ предусматривают 10 пунктов, в том числе:

остановка сделок с активами, принадлежащими финучреждениям РФ;

запрет на установление деловых отношений, в том числе корреспондентских;

запрет заключения сделок и воплощение инвестиций в пользу финучреждений РФ;

запрет на покупку ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения РФ, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездной) ценных бумаг в пользу государства Украины.

Санкции также будут предусматривать остановку выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений РФ, в том числе по перечислению дивидендов, процентов и других выплат по привлеченным в Украину активам, остановке обслуживания электронных платежных средств, эмитированных финучреждениями РФ

Аннулируют регистрации и введут запрет новых регистраций Нацбанком международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ, или его участником, а также участника финучреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.

"Запретить физическим и юридическим лицам проводить операции, приводящие к нарушению, избегание введенных ограничений", – говорится в документе.

Напомним, недавно Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении на десять лет санкций в отношении ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС". Тогда же под украинские санкции на десять лет попали 333 россиянина, входящих в руководство российских банков. Среди них, в частности, Альфа-Банк, "Открытие", Совкомбанк, Росбанк (дочерний банк группы Société Générale), "Дом.РФ", "Уралсиб", МТС-Банк и ряд других.

Кроме того, еще в октябре были введены и санкции против российских владельцев Альфа-Банка Украина – "дочки" указанного выше Альфа-Банка (в настоящее время она переименовалась в Сэнс Банк). В январе в НБУ заявляли, что не видят признаков неплатежеспособности этого финучреждения.