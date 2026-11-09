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Цукор дорожчає четвертий місяць поспіль: світові ціни злетіли до майже дворічного максимуму

цурок, руки
Ціни на цукор у світі зросли на 28,8% за рік / Freepik

Світовий ринок цукру продовжує демонструвати зростання цін. У жовтні 2026 року індекс цін на цукор Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) становив 121,3 пункту. Це на 6,6% більше порівняно з вереснем та на 28,8% вище за показник жовтня минулого року.

 Як пише Dilo, про це повідомляє FAO.

Ціни зростають уже четвертий місяць поспіль і досягли найвищого рівня з грудня 2024 року.

Чому дорожчає цукор на світовому ринку

Одним із головних чинників зростання цін стали несприятливі погодні умови в Бразилії — найбільшому гравці світового ринку цукру. Сильні дощі в центрально-південному регіоні країни, де зосереджені основні площі вирощування цукрової тростини, призвели до затримок зі збиранням та переробкою врожаю.

Додатковий тиск на ринок спричинили побоювання щодо скорочення виробництва цукру в Індії. Під час мусонного сезону опади в країні розподілялися нерівномірно, а їхня загальна кількість виявилася нижчою за норму. Це посилило занепокоєння щодо майбутньої пропозиції цукру на світовому ринку.

Ще одним фактором стали прогнози зменшення виробництва у Європейському Союзі та Таїланді в сезоні 2026/27.

Що відбувається зі світовою пропозицією цукру

Таким чином, жовтневе подорожчання сформувалося під впливом одразу кількох факторів: затримок зі збиранням цукрової тростини в Бразилії, ризиків скорочення врожаю в Індії та очікуваного зниження виробництва в ЄС і Таїланді.

Сукупність цих чинників посилила побоювання щодо обсягів майбутньої пропозиції цукру та підтримала висхідну цінову динаміку на світовому ринку.

Подальша ситуація залежатиме від погодних умов у ключових країнах-виробниках, темпів переробки цукрової тростини та фактичних обсягів виробництва у сезоні 2026/27.

Нагадаємо, українські виробники експортували 504 тисячі тонн цукру за три квартали поточного маркетингового року. Попри високі показники продажів за кордон, цьогорічна посівна кампанія цукрових буряків завершилася з найнижчим результатом за всі роки незалежності. 

Автор:
Ольга Опенько

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