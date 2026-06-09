Світові ціни на цукор підскочили до семимісячного максимуму: чому дорожчає продукт

У травні 2026 року світові ціни на цукор продемонстрували стрімке зростання, додавши одразу 7,5%. Внаслідок цього стрибка вартість продукту досягла найвищого рівня з жовтня 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).

Згідно з оприлюдненими даними, середнє значення Індексу цін на цукор FAO у травні зафіксувалося на позначці 95,1 пункту.

Це на 6,6 пункту вище за показники квітня поточного року. Попри поточне подорожчання, загальний індекс все ще залишається на 13,1% нижчим, ніж був у травні минулого року.

Чому зростають цінники

Головною причиною подорожчання стали побоювання щодо скорочення світової пропозиції цукру в найближчі місяці. На ринкові настрої суттєво вплинула статистика з Бразилії — ключового регіону вирощування цукрової тростини у світі.

Бразильські переробники почали масово переорієнтовувати потужності. Частка тростини, яка спрямовується безпосередньо на виробництво цукру, помітно зменшилася, оскільки заводи дедалі більше фокусуються на випуску прибутковішого етанолу. Це посилило очікування дефіциту та підштовхнуло біржові котирування вгору.

Проте аналітики FAO зазначають, що масштабнішому подорожчанню завадило збільшення обсягів переробки сировини у другій половині квітня, що дозволило короткостроково наростити виробництво цукру.

Додатковим фактором тиску на ринок залишаються кліматичні ризики. За оцінками FAO, несприятливі погодні умови та посуха можуть відчутно скоротити виробництво солодкого продукту в цих азійських країнах уже в сезоні 2026/27.

Як наслідок, глобальні обсяги світового експорту можуть впасти, що закладе підґрунтя для подальшого зростання цін на енергоносії та продовольчу сировину.

Нагадаємо, з березня Узбекистан увійшов до трійки найбільших імпортерів українського цукру, а за підсумками квітня цей ринок може стати основним для вітчизняних виробників.