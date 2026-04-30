Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,83

43,75

EUR

51,56

51,39

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У квітні може змінитися головний імпортер українського цукру: що вплинуло на ринок

Узбекистан увійшов до трійки найбільших імпортерів українського цукру

З березня Узбекистан увійшов до трійки найбільших імпортерів українського цукру, а за підсумками квітня цей ринок може стати основним для вітчизняних виробників. Зміна географії експорту зумовлена порушенням логістики в Перській затоці, через що постачання з ОАЕ до країн Середньої Азії скоротилося.

"Сталось так, що за поточних умов складна і дорога логістика з України — через Чорне море, Грузію, Азербайджан, Каспій — виявилася конкурентною і цікавою", — зазначила голова правління "Укрцукру" Яна Кавушевська.

За її словами, наразі попит має ситуативний характер. Відновлення сталих поставок до Узбекистану стримується обмеженими потужностями перевалки та дефіцитом вагонів. Одночасно Україна продовжує експортувати продукцію до Сирії та Лівану.

Загальний обсяг експорту цукру становить 426 тис. тонн, що на 12% менше показників минулого року. Прогноз до кінця маркетингового року (1 вересня) становить 500 тис. тонн.

Стан посівної кампанії

Ситуація з майбутнім врожаєм залишається напруженою через складні погодні умови. Пилові бурі на заході та південному заході країни знищили понад 3 тис. га посівів, які тепер потребують повторного засівання. Додатково понад 15% площ, що за оцінками аграріїв складає близько 4 тис. га, опинилися в зоні ризику через приморозки.

Згідно з офіційними даними статистики загальна площа під посів цукрового буряку цьогоріч складе 197,2 тис. га. Однак в асоціації "Укрцукор" очікують реальні площі на рівні 160 тис. га. Це найнижчий показник за всю історію спостережень організації.

Раніше повідомлялося, що у 2025/26 маркетинговому році Україна експортує 505 тис. тонн цукру, що на 19,7% менше, ніж у попередньому періоді. Зміни в експорті та виробництві пов’язані з обмеженнями зовнішньої торгівлі та трансформацією ринків збуту.

Автор:
Тетяна Ковальчук