У квітні може змінитися головний імпортер українського цукру: що вплинуло на ринок

З березня Узбекистан увійшов до трійки найбільших імпортерів українського цукру, а за підсумками квітня цей ринок може стати основним для вітчизняних виробників. Зміна географії експорту зумовлена порушенням логістики в Перській затоці, через що постачання з ОАЕ до країн Середньої Азії скоротилося.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

"Сталось так, що за поточних умов складна і дорога логістика з України — через Чорне море, Грузію, Азербайджан, Каспій — виявилася конкурентною і цікавою", — зазначила голова правління "Укрцукру" Яна Кавушевська.

За її словами, наразі попит має ситуативний характер. Відновлення сталих поставок до Узбекистану стримується обмеженими потужностями перевалки та дефіцитом вагонів. Одночасно Україна продовжує експортувати продукцію до Сирії та Лівану.

Загальний обсяг експорту цукру становить 426 тис. тонн, що на 12% менше показників минулого року. Прогноз до кінця маркетингового року (1 вересня) становить 500 тис. тонн.

Стан посівної кампанії

Ситуація з майбутнім врожаєм залишається напруженою через складні погодні умови. Пилові бурі на заході та південному заході країни знищили понад 3 тис. га посівів, які тепер потребують повторного засівання. Додатково понад 15% площ, що за оцінками аграріїв складає близько 4 тис. га, опинилися в зоні ризику через приморозки.

Згідно з офіційними даними статистики загальна площа під посів цукрового буряку цьогоріч складе 197,2 тис. га. Однак в асоціації "Укрцукор" очікують реальні площі на рівні 160 тис. га. Це найнижчий показник за всю історію спостережень організації.

Раніше повідомлялося, що у 2025/26 маркетинговому році Україна експортує 505 тис. тонн цукру, що на 19,7% менше, ніж у попередньому періоді. Зміни в експорті та виробництві пов’язані з обмеженнями зовнішньої торгівлі та трансформацією ринків збуту.