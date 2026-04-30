В апреле может измениться главный импортер украинского сахара: что повлияло на рынок

С марта Узбекистан вошел в тройку самых крупных импортеров украинского сахара, а по итогам апреля этот рынок может стать основным для отечественных производителей. Изменение географии экспорта обусловлено нарушением логистики в Персидском заливе, из-за чего поставки из ОАЭ в страны Средней Азии сократились.

"Случилось так, что при текущих условиях сложная и дорогостоящая логистика из Украины - через Черное море, Грузию, Азербайджан, Каспий - оказалась конкурентной и интересной", - отметила председатель правления "Укрсахара" Яна Кавушевская.

По ее словам, в настоящее время спрос носит ситуативный характер. Восстановление постоянных поставок в Узбекистан сдерживается ограниченными мощностями перевалки и дефицитом вагонов. Одновременно Украина продолжает экспортировать продукцию в Сирию и Ливан.

Общий объем экспорта сахара составляет 426 тыс. тонн, что на 12% меньше показателей в прошлом году. Прогноз к концу маркетингового года (1 сентября) составляет 500 тыс. тонн.

Состояние посевной кампании

Ситуация с будущим урожаем остается напряженной из-за сложных погодных условий. Пыльные бури на западе и юго-западе страны уничтожили более 3 тыс. га посевов, которые теперь нуждаются в повторном засеве. Дополнительно более 15% площадей, по оценкам аграриев составляет около 4 тыс. га, оказались в зоне риска из-за заморозков.

Согласно официальным данным статистики, общая площадь под посев сахарной свеклы в этом году составит 197,2 тыс. га. Однако в ассоциации "Укрсахар" ожидают реальные площади на уровне 160 тыс. га. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений организации.

Ранее сообщалось, что в 2025/26 маркетинговом году Украина экспортирует 505 тыс. тонн сахара, что на 19,7% меньше, чем в предыдущем периоде. Изменения экспорта и производства связаны с ограничениями внешней торговли и трансформацией рынков сбыта.