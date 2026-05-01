Украина запускает водородный проект на €2 млрд: инвестор будет покупать топливо для ЕС

Украинская UDP Renewables ведет переговоры с европейским инвестором по проекту производства зеленого водорода в Украине стоимостью около 2 млрд. евро. Проект предусматривает создание полного цикла — от генерации электроэнергии до производства водорода и его доставки в ЕС.

Об этом владелец компании Сергей Евтушенко рассказал в интервью Delo.ua.

По его словам, стороны близки к подписанию соглашения. Потенциальный партнер, которого он пока не называет, может стать одновременно и покупателем продукции. "Это будет соглашение с компанией, которая будет покупать водород. Она должна стать инвестором этого завода, производить в Украине и поставлять сама себе", – объясняет владелец UDPR.

Проект рассчитан на производство около 50 тыс. тонн водорода в год . При этом, по словам Евтушенко, масштабы потенциального спроса Европы значительно больше: "В водородной стратегии они хотят купить в Украине 10 миллионов тонн. Мы при инвестиции в этот проект в 2 млрд евро будем производить 50 тысяч тонн", - уточнил бизнесмен.

Почему Европа возвращается к водороду

Евтушенко отмечает, что в последнее время многие водородные проекты в мире были приостановлены из-за сложной экономики. В то же время ситуация стала меняться под влиянием геополитики.

"Многие проекты приостанавливались, потому что это дорого и экономика этих проектов не будет просто идеальной. Но посмотрите, как изменился ландшафт ландшафта за последний квартал".

По его словам, вопрос энергетики все больше зависит от безопасности поставки: "Мы видим, насколько ситуация хрупкая, когда этот продукт не у тебя, когда ты зависим от кого-то и везешь этот продукт за тысячи километров".

Именно поэтому Европа снова активизирует работу над водородными проектами и ищет новые источники поставок ближе к своим границам.

Условия в Украине: не самые лучшие, но достаточные

Проект планируется воплотить в Волынской области. По словам Евтушенко, там формируется база для производства — в первую очередь из-за развития ветровой энергетики. В этом регионе строится большое количество новых ветроэлектростанций и будет дешевая зеленая электроэнергия. Отдельно он подчеркивает важность доступа к воде: "Наша площадка будет прямо на реке Буг".

Также компания рассчитывает на использование существующей инфраструктуры для транспортировки продукции. "Рядом проходит газовая труба, которая раньше качала российский газ в Европейский Союз. Газ сейчас практически не идет, но труба есть".

Транспорт как ключевой фактор

Именно логистика, по словам Евтушенко, определяет конкурентоспособность украинского водорода.

Во многих странах транспортировка водорода является главной проблемой, например, для Австралии стоимость транспорта дороже самого продукта. В Украине ставка делается на использование трубопровода.

"Если мы модернизируем трубу, то транспорт будет стоить примерно 0,5 евро за килограмм водорода. И мы становимся суперконкурентными", - объясняет руководитель UDPR и добавляет, что в Украине существует разветвленная сеть газопроводов, ранее транспортировавших российский газ в Европу. Сейчас многие такие трубы не используются. Для запуска водородного проекта необходимо модернизировать около 1250 километров. К примеру, одну нить переделать под водородную трубу, уточняет Евтушенко.

Он рассказал, что над водородным проектом уже работают пять европейских стран, в том числе Германия и Австрия.

Конкуренция: Марокко и другие страны

Евтушенко прямо называет Марокко основным конкурентом Украины на европейском рынке. В то же время он считает, что рынки могут распределиться географически:

"Марокко будет поставлять в Португалию, Испанию, максимум Францию. Дальше транспорт становится очень дорогим. А мы будем поставлять в центральную часть Европы".

По словам Евтушенко, страны с лучшими природными условиями имеют преимущество в производстве, но проигрывают в логистике.

Украина уступает конкурентам эффективность генерации. "Мы не самая солнечная страна, я бы сказал так - мы последняя. А по ветру - получше" (см инфографику).

Это влияет на себестоимость производства – в Украине она может составлять 6-7 евро за килограмм.

Еще одним ограничением является стоимость финансирования: "Стоимость капитала в Германии и Украине отличается. И это фактор против нас".

Отдельно Евтушенко отмечает, что ключевым риском инвесторов остается война и отсутствие страхования таких рисков.

По словам Евтушенко, проект находится в стадии подготовки технико-экономического обоснования. Параллельно ведутся переговоры с инвестором.

"Если ты хочешь разработать промышленный объект – это примерно 5 лет, когда тебе очень повезло".

Украина входит в рынок водорода с худшими условиями производства, чем у конкурентов, но с возможностью компенсировать это логистикой и близостью к Европейскому Союзу.

Напомним, что в январе 2025 года Оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) совместно с ведущими европейскими энергетическими компаниями подписал меморандум о взаимопонимании по созданию "Водородного коридора Украина-ЕС". Согласно меморандуму, водород планируют транспортировать через Словакию, Чехию, Австрию и Германию. Часть газовых сетей будет перепрофилирована для транспортировки водорода.