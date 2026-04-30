Категория
Энергетика
Дата публикации
Проект ветропарков для OKKO на €300 млн: как девелоперы зарабатывают еще до строительства

Сергей Евтушенко
Владелец UDP Renewables Сергей Евтушенко рассказал, что девелоперы зарабатывают на продаже проектов на стадии ready-to-build. Фото предоставлено спикером

Продать энергетический проект еще до строительства — и заработать десятки миллионов евро. Именно так работает девелопмент в ветроэнергетике. Владелец UDP Renewables Сергей Евтушенко в интервью Delo.ua объяснил, как формируется доходность проектов, сколько можно на них заработать и почему соглашение с OKKO открыло компании путь к собственному строительству энергетических мощностей и водородному проекту на €2 млрд.

В июне 2025 года вы продали OKKO три ветровые электростанции на Волыни. Какие были условия сделки? Сколько вы заработали?

 Я не могу комментировать детали и сумму по условиям соглашения. Но мы продали 100% проекта. Все коммерческие права перешли к покупателю. Обе стороны довольны, и проект уже двигается к строительству.

OKKO говорили об инвестициях около 300 миллионов евро в строительство этих ветровых станций.

 Да.

Если смотреть на объявленную сумму инвестиций, то вы могли заработать где-нибудь в диапазоне 20–60 миллионов евро?

 Мы в рынке, и мы довольны. И они в рынке и, надеюсь, тоже довольны.

Ваша компания проецирует ветровые электростанции. Где в ваших проектах действительно появляется ценность: в генерации или в девелопменте — и как это потом превращается в доходность?

— Команда, люди, опыт и компетенция людей — именно это влияет на доходность в этом бизнесе. Когда я за рабочим столом собираю совещание и у меня есть технический директор, сильный финансовый директор и директор по развитию и другие квалифицированные специалисты  то я вижу: вся доходность находится здесь, за этим рабочим столом.

Если говорить о самом проекте, то есть две точки, где ты зарабатываешь. Первая – когда ты продаешь проект на стадии девелопмента, ты фактически монетизируешь его статус RTB (ready-to-build). И вторая — когда ты построил объект и уже имеешь дату ввода в коммерческую эксплуатацию, то в этот момент стоимость бизнеса может быть примерно на 30% больше, чем вложенный капекс. Это уже актив, который можно продавать на вторичном рынке.

Когда для вас проект по идее становится реальным активом?

Активом, готовым к продаже, проект становится, когда проделана вся подготовительная работа и все разрешения подтверждены и получены. Тогда проект называется "готовым к строительству". В этот перечень документов входит: земельный участок, на котором разрешено строить, подтверждены данные о качестве ветроресурса (сила, направление, затенение) на этом участке. Кроме этого, проект должен быть, как говорится в отрасли, bankable, то есть достаточно прибыльным, безопасным и качественным, чтобы коммерческие банки или другие финансовые учреждения согласились предоставить кредит под него. Также должен быть разработан микросайтинг, утверждена вся проектная и экологическая документация, а также оплачено присоединение к сети – предоплата примерно 10 тысяч евро за мегаватт. И сейчас мы платим "Укрэнерго" за это заранее, чтобы иметь право на присоединение в течение трех лет.

У вас сейчас в работе проекты ветровых электростанций общей мощностью 800 МВт. Как вы выбираете проекты?

– Это постоянный процесс. Что-то продается, что-то прибавляется. И сейчас мы начали часть проектов строить сами. К примеру, первая группа проектов, которая пойдет в строительство — около 70 МВт. Это уже настоящие промышленные объекты.

Почему вы решили переходить к строительству?

— Видим в этом дополнительные возможности. Мы подсчитали бизнес-план и увидели, что это качественные проекты с хорошими финансовыми показателями. Даже в консервативной модели. Но в целом это часть стратегии развития UDP Renewables — добавлять в линейку услуг новые элементы.

За счет чего сходится экономика таких проектов?

 Есть два ключевых параметра: стоимость входа и стоимость реализации. Это формирует IRR, то есть Internal Rate of Return – финансовый показатель, измеряющий годовую ставку доходности инвестиционного проекта. Следует учитывать два основных параметра: размер инвестиций (стоимость входа) — затратная часть и ожидаемая стоимость реализации продукции. На основе этих важнейших и с десяток менее значимых переменных строится финансовая модель. Которая является фактически гипотезой, отражающей ожидаемую доходность инвестиций.

Сколько стоит этот проект?

— В этом бизнесе капитальные расходы, точнее, CAPEX – это примерно 1,5–1,7 млн евро за мегаватт. Но он сильно зависит от деталей: куда ты присоединяешься, какое расстояние до сети — 100 или 20 километров, новая подстанция или старая. Двух одинаковых проектов не бывает.

То есть, если говорить о 70 МВт — это может быть до 150 миллионов евро?

— Чуть меньше. Но ориентировочный порядок оценить несложно. Такие проекты окупаются в Украине где-то за шесть-семь в зависимости от условий кредитования. Почему все желают работать с европейскими банками? Там кредиты могут быть на 10–12 лет, иногда до 15. А финансовая модель особенно чувствительна к продолжительности кредита. Я бы лучше платил чуть большую ставку, но имел бы более долгий срок кредита.

Цена на электроэнергию оказывает существенное влияние на такие проекты. Как изменится экономика, когда рынок выровняется?

 Мы работаем с гипотезами. Проект живет до 35 лет  мы не знаем, какова будет цена электроэнергии. Поэтому закладываем усредненное.

Но рынок очень волатильный. Вы помните 2021–2022 годы  низкая цена, ручное регулирование. Потом — блекауты, генераторы и самая дорогая электроэнергия, и все платят, потому что нет вариантов.

Сейчас импорт — 15–16 грн за кВт-ч, и компании все равно покупают. Поэтому предугадать цену на 35 лет невозможно. Для нас ключевое  погасить банковские долги вовремя  согласно условиям кредитных соглашений. Дальше  это уже upside.

Водородный проект на 2 млрд евро

На нашей конференции Business Wisdom Summit вы упоминали о водородном проекте. Расскажите поподробнее, что это такое, для чего он нужен?

— Посмотрите, что происходит. Война в Персидском заливе затрагивает около 20% мирового рынка углеводорода. Цена дизеля за три недели после начала войны в Персидском заливе выросла вдвое. И все платят, потому что нет альтернативы. Поэтому вопрос уже не только в цене, а в первую очередь в безопасности поставки.

И где здесь Украина?

 Украина рядом с ЕС  основным и очень платежеспособным рынком сбыта. На Волыни в следующие пять лет будет построено много ветроэлектростанций  будет дешевая зеленая электроэнергия. У нас есть река Буг  площадка прямо на реке. Есть железная дорога — широкий путь в Польшу и узкий, который тоже ведет в Европу. И рядом проходит газовая труба, ранее качавшая российский газ в ЕС. То есть достаточно положительных факторов, однако еще есть над чем работать.

Что с этой трубой?

— Нужно модернизировать около 1250 км. Например, одну нить существующего газопровода переделать под транспортировку водорода. Это инвестиции операторов нескольких европейских стран, не только Украины. Они уже создали рабочую группу и готовят технико-экономическое обоснование.

Кто?

 Германия, Австрия, Чехия, Словакия и Украина.

На каком этапе сейчас сам водородный проект?

— Мы завершили концепт, сделали pre-feasibility (предварительное технико-экономическое обоснование проекта), сейчас делаем feasibility (полное технико-экономическое обоснование с подробными расчетами экономики, технологий и рисков) — это примерно год. Параллельно работаем с инвестором.

Когда это может оказаться реальным производством?

— В промышленном девелопменте ничего не происходит быстро. Если ты хочешь разработать промышленный объект  это примерно 5 лет, а потом еще от 5 до 10 лет вывод его на проектную мощность.

Вы уже нашли инвестора?

 Мы близки к соглашению. Это австрийская компания. Она будет покупать водород и одновременно станет инвестором  будет производить в Украине и будет поставлять на собственный рынок.

Что ее сдерживает?

 Война и отсутствие страхования военных рисков.

Какая сегодня себестоимость зеленого водорода в Украине?

— Приблизительно 6-7 евро за килограмм.

Это конкурентно?

— Если смотреть только на себестоимость  нет. Очень солнечные или очень ветреные страны будут иметь преимущество.

Тогда где конкурентность?

 В стоимости транспорта. Из Омана, Чили или Австралии транспорт будет дороже самого продукта. У нас — нет. Если будет трубопровод — стоимость транспортировки составит примерно 0,5 евро за килограмм. И это полностью изменяет экономику и делает продукт конкурентноспособным.

Кто наш основной конкурент?

– Марокко. Потому что они очень сильны по солнцу и ветру, и это дает им низкую себестоимость. Но вопрос не только в себестоимости.

А в чем тогда?

 В логистике. Марокко будет снабжать Португалию, Испанию, максимум Францию. Дальше транспорт становится очень дорогим.

А Украина будет работать на Центральную Европу. И здесь наша конкурентность  в расстоянии и транспорте.

То есть мы дороже производства, но выиграем в доставке?

 Да. Если считать полную цену с доставкой  мы становимся конкурентными.

Сколько стоит весь проект?

— Весь комплекс: и генерация электроэнергии — необходимые объемы ВЭС и СЭС, а также УХЭ (установки хранения электроэнергии) плюс сам завод — все вместе — более 2 миллиардов евро.

Фото 2 — Проект ветропарков для OKKO на €300 млн: как девелоперы зарабатывают еще до строительства
По словам Сергея Евтушенко, часть мощностей UDP Renewables была потеряна из-за оккупации. Фото предоставлено спикером

Последствия оккупации

Сколько мощностей ваша компания потеряла из-за оккупации и что произошло с этими активами?

Мы потеряли некоторую часть мощностей — речь идет о солнечных электростанциях, реализуемых вместе с катарскими инвесторами (в апреле 2021 года UDP Renewables продала катарской компании Nebras Power контрольные пакеты акций в пяти компаниях-операторах солнечных электростанций — ред.) .

Я думала, что вы полностью продали солнечные электростанции катарским инвесторам.

Мы продали 75%. Хочу отметить, что та часть портфеля, которая не попала на оккупированные территории, выполнила все целевые показатели, выплатила кредиты и с ней не было никаких проблем. А над теми активами, которые остались на оккупированных территориях, был потерян контроль. То есть на сегодняшний день стоит вопрос о полной потере и списании активов. Что там происходит – неизвестно.

В общей сложности в этой ситуации оказалось около 80 украинских компаний-лицензиатов.

Какой вы видите компанию дальше?

 Мы хотим стать инфраструктурной платформой. У нас есть проекты и компетенция. Нам не хватает доступа к капиталу.

То есть главное ограничение – деньги?

 Всегда. Масштаб определяется доступом к капиталу. Но важны и компетенции, которые должны постоянно расти.